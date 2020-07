YouTube е един от най-посещаваните уеб сайтове в интернет, който всеки ден забавлява стотици милиони потребители. Алгоритмите на най-популярната видео платформа обработват внушителен брой заявки, за да ни информират и зареждат с положително настроение. Разнобразното съдържание в YouTube също така изисква и предприемането на мерки за ограничаване на нецензурното и обидното съдържание в профилите. Колкото по-голяма е общността от потребителите, толкова повече задължения и отговорности има Google е разработката и еволюцията на YouTube. Все повече хора си задават въпроса как точно работи услугата и какви усилия полага Google, за да предлагат най-доброто на милиони хора по цял свят. Компанията винаги е опитвала да бъде максимално прозрачна с потребителите и сега стартира нова инициатива, за да ни разкрие повече детайли за начина, по който е устроен и работи YouTube. Информацията е разделена в много категории, които обхващат всеки един аспект от работата на YouTube и е достъпна от самостоятелен сайт с името "How YouTube Works". Така например разбираме, че основен фактор при създаването и поддържането на платформата имат т.нар. "четири R-та" (Remove, Reduce, Raise Up и Reward). Първият елемент е свързан с премахването на съдържание, което нарушава правилата и общоприетите норми на YouTube. Втората дума представлява ангажимента на Google да предотвратят разпространението на фалшиви новини и друга подвеждаща информация между профилите. Третият ключов фактор от стратегията е "Raise Up" и се изразява в активна комуникация и обратна връзка с властите. Докладването на инциденти и блокирането на акаунти са само част от мерките, с които YouTube борят този проблем. Четвъртия компонент засяга различните програми за възнаграждение и стимулиране на легитимните профили и авторите на атрактивно съдържание. В крайна сметка YouTube е внушителна общности от стотици милиони хора с различни интереси и предпочитания. Компанията има нелеката задача да предложи най-доброто на всеки от тях, като гарантира поверителността на личните данни и предлагането на качествено съдържание. Oще от Digital: Как да търсим правилно в YouTube