Много модели смартфони имат способността да контролират телевизора ви, или почти всеки друг телевизор. Още от самото начало на ерата на смартфоните, търсим начини те да заменят колкото се може повече джаджи, които сме имали в миналото – фенер, плейър, телефон, дистанционно управление за телевизора. С кои телефони може да контролираме всеки телевизор през 2018 година? От Slash Gear търсят отговора на този въпрос. Първият списък тук показва най-модерните смартфони с вътрешни IR бластери. IR бластерът е това, което позволява на вашия смартфон да изпраща сигнал за управление към повечето телевизори, днес. Въпреки че интересът към тази функция на смартфоните изглежда е намалял, през 2018 година все още има голямо разнообразие от мобилни телефони, които поддържат тази функционалност. 2018 година До този момент, само два смартфона излезли през 2018 година са снабдени с IR бластер. Това са Xiaomi Redmi 5 и Huawei P20 Pro. 2017 година През 2017 година видяхме доста смартфони с IR бластер за контрол на телевизорите. Разбира се, огромното мнозинство от тези устройства бяха насочени към Китайския пазар. Ето кои са те: • Allview P9 Energy • LeEco Le Pro 3 Elite • LG Q8 • Huawei P10 Plus • Huawei Honor 8 Pro • Huawei Honor 9 • Huawei Mate 10 • Huawei Mate 10 Pro • Honor View 10 • Xiaomi Mi A1 • Xiaomi Redmi 5A • Xiaomi Redmi Note 5 • Xiaomi Redmi Note 5 Pro • Xiaomi Mi 6 • Xiaomi Mi Max 2 • Xiaomi Redmi 4A • Xiaomi Redmi 4X • Xiaomi Redmi Note 4 • Xiaomi Redmi Note 4X • ZTE Nubia Z17 Xiaomi Mi A1 е най-евтиното устройство от изброените по-горе и най-добре изглеждащото. Избягвайте, обаче, LeEco Le Pro 3 Elite, не защото самият апарат е лош, а защото няма софтуерна поддръжка за него. По-стари модели Таблет с IR бластер беше пуснат за последен път през 2016 година – само два модела имаха IR бластери: LG G Pad X 8.0 и Samsung Tab A. А ето и по-стари модели телефони с IR бластер: • Huawei Honor 8 • Huawei Mate 9[3] • Huawei Mate 9 Pro • Huawei P9 Plus • LG G5 • LG V20 • Sharp Z2 • Samsung Galaxy S6 • Samsung Galaxy S6 Plus • Xiaomi Mi 5 • Xiaomi Mi 5s Plus • Xiaomi Mi 4s • Xiaomi Redmi 3s • Xiaomi Redmi 3s Prime • Xiaomi Redmi Note 3 (Qualcomm Snapdragon) • Xiaomi Redmi Note 4 • Xiaomi Max • Redmi 4 Prime • Vivo Y51L Приложения за изтеглян Ако притежавате едно от тези устройства и искате да го използвате като дистанционно управление за телевизора си, има много приложения, които можете да изтеглите. Ако се опитвате да контролирате Android TV устройство, изтеглете Android TV Remote. Приложението е просто и работи добре. То дори не изисква IR бластер тъй като работи с Wi-Fi. Вероятно вече имате телефон, с който работи това приложение. Android TV Remote е безплатно в Google Play. Peel Universal Smart TV Remote Control е друго приложение за дистанционно управление за телевизора. Това приложение търси типа на телевизора ви и абонамента ви за кабел и ви дава информация. То е по-скоро като телевизионен справочник, отколкото стриктно приложение за отдалечен достъп, но изисква IR бластер. Mi Remote Controller работи с телевизори, A / V приемници, сетбоксове, вентилатори, DVD плейъри и други. Приложението е направено от Xiaomi, но не изисква устройството на компанията, за да работи. Вижте как да свържем Android телефон към телевизор