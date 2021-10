HP продължават да се конкурират с Lenovo за лидерската позиция в световния пазар на компютри. Компанията вече се е насочила към разработката на нова серия от премиум устройства, които ще видим в началото на 2022г. Два от новите модели на НР ще представляват атрактивни компютри от типа "All In One (AIO)". Първите данни за спецификациите им разкриват, че устройствата ще работят с Ryzen 7000 процесори, които още не са представени от AMD. Новите компютри на НР ще са налични в конфигурации с 24" и 27" дисплеи, като премиерата им се очаква през първото тримесечие на следващата година. Приблизително по същото време ще бъдат представени и AMD Ryzen 7000 процесорите, съобщава GizmoChina. Бъдещите собственици на "Аll In One" устройствата ще могат да ги конфигурират и с Intel процесори от 12-та генерация. Новите процесори от Ryzen 7000 серията се очакват с нетърпение, тъй като ще бъдат базирани на Zen 4 архитектурата. Кодовото име на новите APU модули е "Rembrandt" и ще са базирани на хардуерните иновации в Zen 3+ чип дизайна. Разликата е, че вече се използва 6-нанометров производствен процес, за разлика от 7nm технологията на Zen 3. AMD вече потвърдиха, че планират да представят чипове с модифицирана 3D V-Cache архитектура преди кра на 2022г. Любителите на игрите могат да очакват до 15% по-добра производителност при гейминг. Представителите на "Rembrandt" серията също така ще поддържат DDR5 памет и RDNA 2 технологията. Oще от Digital: AMD обещава 30 пъти по-енергоефективни процесори до 2025г.