Motorola постоянно търсят различни начини, с които да предложат повече възможностите на своите потребители. Компанията е привлечена от идеята да направи свързванeто на смартфона с компютъра в максимално удобна задача. Вероятно си спомняте Atrix 4G Laptop Dock, който Motorola продаваше преди десетилетие. Този аксесоар представляваше докинг станция, с която можете да превърнете мобилното устройство в лаптоп. Това е подходящо за гледане на видео, мултимедия и работа с приложения. По всичко личи, че Motorola не са се отказали напълно от идеята. Собствениците на Motorola Edge+ вече могат да се възползват от обновения десктоп интерфейс с името Ready For. В голяма степен идеята е сходна със Samsung DeX серията от докинг станции. Потребителите ще могат да свържат смартфона с по-големия екран, като използват USB Type-C конектор. По този начин ще използвате Moto Edge+ като настолен компютър, но също така да го превърнeте в заместител на "Set-Top Box" устройствата за стрийминг, съобщава TheVerge. Предимствата на Ready For са многобройни и ще ви предоставят още по-атрактивен начин да се забавлявате с услуги като Netflix, Xbox Games Pass или Google Stadia. Използването на допълнителна мишка и клавиатура ще гарантира, че още по-удобно управлявате съдържанието на големия екран. От компанията смятат, че функцията е подходяща са всевъзможни ситуации от редактирането на документи до провеждане на видео разговори. Любителите на мобилни игри ще могат да свързват допълнителни джойстици, с които още по-добре да играят. Използването на Ready For е особено подходящо за видеоконференция, тъй като позволява да използват 108-мегапикселовата камерa на Edge+. На този етап няма информация дали други модели на Motorola ще могат да се възползват от Ready For. Още от Digital: Защо Android смартфоните все още не могат да заменят компютрите