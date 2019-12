Само за няколко седмици Call Of Duty: Mobile се превърна в колосален хит сред водещите мобилни платформи за смартфони. Заглавието е разработено съвместно от Activision и Теncent. Това е първият сериозен опит за адаптация на игрите от култовия франчайз за мобилни устройства. Реакцията на феновете е изключително положителна, като Call Of Duty: Mobile вече е регистрирала повече от 170 милиона изтегляния за двете водещи мобилни платформи. Това се случва около два месеца след официалната премиера и я превръща в една от най-успешните игри за Android и iOS. Данните разкриват, че Activision са генерирали приходи в размер на $87 млн. за този период от покупките в играта извършени от геймърите. Припомняме ви, че изтеглянията на Call Of Duty: Mobile през октомври надхвърлиха 146 милиона, като през ноември преминаха границата от 21 млн. Ако добавим и първите дни на декември цифрата вече е 172 млн. Броят на потребителите изтеглили заглавието от Google Play е 89 милиона или около 52%. Собствениците на устройства с iOS добавят още 83 млн. или 48%, съобщава GizmoChina. Играта е най-изтегляното заглавие в онлайн магазините в 25 държави по цял свят, като най-много приходи за Activision са генерирани в САЩ, Китай и Япония. Едва ли ще отнеме много време преди Call Of Duty: Mobile да премине границата от 200 млн. изтегляния. Още от Digital: Седем лесни начина да откривате нови игри за смартфони, които си заслужават