На всеки му се случва да забравя за важни неща. Това повече не трябва да ви се случва, защото навсякъде с вас носите удобно устройство, което може да използвате, за да ви напомня за всичко. Днес има много приложения за напомняне, така че да намерите такова, което да отговаря на вашите нужди, няма да е толкова трудно. Ето някои критерии, през които според Review Geek трябва да преминете, когато оценявате приложенията: 1. Управление на напомнянията. Приложението трябва да улеснява сортирането, редактирането и анулирането на напомнянията. 2. Опции за напомнянията. Въпреки че вероятно ще трябва само да зададете час и дата за повечето си напомняния, понякога е полезно да имате повече опции. Опции като плаващи напомняния (напомняне, което се задържа за определен период от време), задаване на напомняния като аларми вместо известия и разширени предупреждения за спешни напомняния може да са полезни опции за вас. 3. Допълнителни функции: неща като календар, уиджити, списъци със задачи или дори просто управление на задачите наистина могат да разширят вашите възможности. Reminder with Alarm Ако търсите нещо по-обикновено, с малко допълнителни ункции, Reminder with Alarm е за вас. Приложенеито е лесно за използване и дори има множество теми, от които можете да избирате. Разбира се, можете да задавате напомняния през почти всеки интервал от време. Но също така имате възможност да видите всички напомняния в календарен изглед, да организирате и категоризирате напомнянията си и да управлявате всичко от включения набор от уиджити. Reminder with Alarm струва $1.99 , има и безплатна версия, която се поддържа от реклами. Galarm Планирането на дейности с много хора е достатъчно сложно само по себе си. Именно тук се намесва Galarm, за да улесни процеса. Има дори текстов чат. Galarm се предлага и с неограничено облачно съхранение, така че няма нужда да се притеснявате при смяна на устройства. Galarm е безплатен за изтегляне, но има ограничение за броя на напомнянията, които можете да създадете, така че ако искате да се отървете от този лимит ще трябва да плащате по $ 0,99 на месец или $ 3,99 на година. Ike Много хора използват приложенията за управление на задачи, за да следят своите цели и задачи по ден, седмица или месец. Тези приложения ви дават добра представа какво се случва в живота ви, без да ви стресират. Ike е едно от тези приложения като има и поддръжка за напомняния. Ike предлага възможност лесно да организирате задачите и напомнянията въз основа на тяхната важност и неотложност. Приложението дори има диаграми, за да ви покаже колко задачи от всяко ниво на важност сте изпълнили. Ike е безплатен за изтегляне, но можете да надстроите до професионалната версия за $ 1,99 и да получите достъп до уиджити, 10 различни визуални теми и напомняния, базирани на местоположението. TickTick Списъците със задачи са чудесен начин да планирате деня си. С TickTick получавате изчерпателни опции съставяне на списъци за задачи заедно със солидна поддръжка на напомняния. TickTick е фокусиран върху това да ви помогне да се съсредоточите, като предлага изключително задълбочена статистика по отношение на това колко задачи попълвате в списъците си и скоростта, с която ги изпълнявате. TickTick е безплатен за изтегляне, но ще ви липсват някои функции и някои допълнителни визуални теми. За да получите всичко, което TickTick може да предложи, ще трябва да преминете към премиум плана, който струва $ 27,99 на година.