Google вече представиха бета версията на Android 11, която за първи път ни разкрива за подобренията, които можем да очакваме от софтуера. С течение на времето ще разбира още повече за плановете на компанията да оптимизира интерфейса на новата платформа. Официалната премиера на Android 11 се очаква в началото на октомври заедно с Google Pixel 5. Въпреки, че има доста време дотогава можем да предположим кога водещите смартфони ще получат ъпдейта към платформата. Настоящата бета фаза на разработка означава, че компанията е на седмици от премиерата. Припомняме ви, че през миналата година Google представиха Android 10 на събитие, което се проведе на 3 септември 2019г. Можем да очакваме и сега разработчиците да се опитват да следват сходен график. Сериозно доказателство е факта, че "11 Weeks of Android" конзолата за разработчиците вече е активна и включва описание за всички фази от създаването на операционната система. Всички предвидени задачи от 11-седмичния срок трябва по план да завършват в последната седмица на август. Това означава, че Google вероятно ще покажат финалната версия на Android 11 в първите дни на септември. Смартфоните, които са базирани на Android One ще бъдат едни от първите, освен устройствата от Google Pixel серията, които ще получат актуализацията. Водещите производители ще трябва да проведат допълнителни тестове, преди да започнат да ъпдейтват своите настоящи модели. Ето и пълния списък със смартфоните, които със сигурност ще получат Android 11, според Pocket-Lint. Samsung Galaxy S20 Ultra Galaxy S20 + Galaxy S20 Galaxy S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S10 Galaxy S10e Galaxy S10 Lite Galaxy Z Flip Galaxy Fold Galaxy Note 10+ Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Lite Galaxy A Quantum Galaxy A90 5G Galaxy A71 Galaxy A51 Galaxy A41 Galaxy A31 Galaxy A21s Galaxy A21 Galaxy A11 Galaxy A01 Nokia Nokia 9 PureView Nokia 8.3 Nokia 8.1 Nokia 7.2 Nokia 6.2 Nokia 5.3 Nokia 4.2 Nokia 3.2 Nokia 3.1 Plus Nokia 2.3 Nokia 2.2 Nokia 1.3 Nokia 1 Plus Google Pixel Pixel 2 Pixel 2 XL Pixel 3 Pixel 3 XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL OnePlus OnePlus 8 Pro (dev preview) OnePlus 8 (dev preview) OnePlus 7T Pro OnePlus 7T OnePlus 7 Pro OnePlus 7 OnePlus 6T Xiaomi Xiaomi Mi 10 (beta) Xiaomi Mi 10 Pro Имайте предвид, че тепърва водещите производители ще използват своите социални акаунти, за да разкриват конкретни дати за предстоящите актуализации. Основните усилия отново са насочени към съкращаване на времето за разпространение и това е компонент, който Google подобрява с всяка изминала година. Сигурността на личните данни и интеграцията на смартфоните с другите умни джаджи в домовете ни също са водещи акценти в Android 11. Най-реалистично е да очакваме флагманите на големите компании да започнат да получават актуализациите през ноември и още до края на годината да има разнообразие от модели предлагащи новите функции в Android 11.