Най-вероятната причина да искате да имате смартфон е, че тези устройства ни правят по-продуктивни. Комбинирането на технологии в едно устройство ни дава достъп до почти всичко, от което имаме нужда в ежедневието си. Така ли е? Разбира се, това не е реалността. Много от нас прекарват прекалено много време, безсмислено взирайки се в мъничкия екран и забравят да си свършат задълженията. А телефонът ви наистина може да ви направи по-продуктивни – просто трябва да го използвате по-внимателно. От Business Insider знаят как може значително да увеличим производителността си със своя смартфон. 1. Използвайте телефона си за по-добро управление на времето и планиране на задачи Чували ли сте за Pomodoro техниката. Това е една популярна стратегия за управление на времето, която разделя деня ви на по 25-минутни интервали. Можете да инсталирате приложения, рачитащи на тази техника като Focus Booster или PomoDoneApp, или пък може да използвате таймера на телефона си, за да разделите деня си на кратки интервали. 2. Използвайте телефона си за търсене на всякаква информация Вероятно губите много време, опитвайки се да намерите неща на телефона си, от приложения и контакти до записи в календара. А вграденият инструмент за търсене (плъзнете пръст надолу от горната част на началния екран) може да намери всякакви неща, при това много по-бързо от вас. Не е необходимо да търсите приложението за календара, да го отваряте и да търсите предстояща среща, например, когато можете да отидете директно към нея, като търсите с името ѝ. Същото се отнася и за контакти, имейл съобщения, текстови съобщения, приложения и уеб сайтове. Ако имате iPhone, Spotlight Search е дори по-мощен от Android; дори е в състояние да прави проста математика, без да отваря калкулатора. 3. Изтрийте приложенията, с които най-често губите времето си Едно скорошно проучване установи, че средният потребител прекарва по два часа и 22 минути в социалните мрежи и платформи за съобщения. Така че, изтрийте приложенията за социални медии от телефона си. Само си представете какво бихте могли да постигнете, ако имате тези два часа на ден. 4. Използвайте Pocket за лесно споделяне на уебсайтове с вашия компютър Без съмнение, често се натъквате на статии и уебсайтове, на които искате да отделите повече време и е необходимо да ги запазите за по-късно. Pocket е приложение както за iOS, така и за Android, което ви позволява да записвате уеб страници с едно докосване. Те веднага се записват в вашия Pocket акаунт, който се синхронизира с Pocket добавката за браузъра Firefox на вашия компютър. 5. Използвайте режима Do Not Disturb Ако имате нужда от време, за да свършите работата си и не искате непрекъснато телефонните обаждания, текстови съобщения и други известия да ви безпокоят, включете режима „Do Not Disturb“. 6. Синхронизирайте бележки с вашия настолен компютър Обикновено телефонът и вашият настолен компютър съществуват в отделни вселени – не е лесно да споделяте бележки и документи между тях, без да изпращате имейли. Ако използвате облачна услуга обаче, винаги можете да имате достъп до едни и същи документи, независимо къде се намирате или какво устройство използвате. За бележките си помислете за Microsoft OneNote или за неговата популярна алтернатива Evernote. За всичко останало – документи, електронни таблици и презентации – използвайте Google Docs или съхранявайте вашите Microsoft Office файлове в облачна услуга като Dropbox или OneDrive. 7. Използвайте по-добра клавиатура Искате ли да пишете по-бързо на телефона си? Ако откриете, че клавиатурите за смартфони по подразбиране са твърде бавни и тромави, изтеглете различна. Потребителите на Android отдавна са в състояние да се възползват от елегантната клавиатура Swype, а тя вече е достъпна и за потребителите на iPhone. 8. Пуснете бял шум ви успокоява, докато работите Работите в шумен офис или ви е трудно да се концентрирате? Защо не използвате телефона си, за да си пуснете успокояващ бял шум? Белият шум може да „маскира“ шума около вас и да подобри фокуса ви. Да, има специални приложения за бял шум както за iOS, така и за Android, но със сигурност не е необходимо да инсталирате такова. Просто потърсете „бял шум“ в Spotify. 9. Накарайте Siri да запомни връзката ви с контакти Искате да намерите телефонния номер на вашия зъболекар. Или на вашия лекар. Или дори водопроводчик. Дори и да ги съхранявате в списъка с контакти на телефона си, все още ще ви трябва известно време, за да ги намерите. За да се улеснят разговорите или изпращането на съобщения с хора, с които имате някаква връзка, потребителите на iPhone могат да научат Siri какви са тези връзки всъщност. Просто кажете: „Siri, Bob Smith is my boss“. След това можете само да кажете: „Siri, text my boss“ и може да стигнете до този контакт, без да търсите. Вижте 6 трика за по-добра продуктивност от Google