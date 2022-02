В миналото гейминг преживяването беше ограничено до настолни или мобилни игри. Любителите на игрите бе необходимо да инвестират значителен бюджет в различна техника, която трудно можеха да пренесат навсякъде със себе си.

Днес технологичните компании направиха геймингът по-достъпен и по-удобен от всякога, създавайки решения, които позволяват истинско потапяне във виртуалната реалност, където и да се намираш. В наши времена най-добрите гейминг смартфони могат да се считат за пълноценна конкуренция на конзолите. Въпреки че първоначално телефоните не са били създадени за игри, в момента мобилната игрова индустрия е една от най-динамично развиващите се.

Там винаги се появява нещо ново, а мощността на съвременните устройства е достатъчна, за да играете триизмерни проекти с красива графика, която сякаш оживява пред очите ви.

През последните години брандът Motorola работи усилено за създаването на достъпни флагменски устройства, съчетаващи бърз процесор с 5G свързаност, с иновативни технологии за пренасяне на мобилните игри на десктоп. Неотдавна брандът представи флагмански смартфон, съчетаващ най-бързия процесор на пазара Snapdragon 888+ и 5G свързаност на много достъпна цена – нещо изключително ключово за геймърите.





Освен добрите си технологични характеристики, moto G200 се отличава и с възможността да пренася мобилните игри на големия екран благодарение на иновацията от Motorola - платформата за десктоп функционалност Ready For.

Благодарение на софтуерната технология своя смартфон почти към всеки външен монитор, телевизор или дори проектор, за да играят любимите си игри в пълната им функционалност. Невероятните игри като Asphalt 9, Call of Duty или Need for speed заслужават най-детайлна графика на големи екрани за най-реалистичното гейминг изживяване. Възможността на g200 да пренася игрите на голям екран позволява на потребителя да се потопят изцяло във виртуалната реалност.

Платформата позволява свързване на телефона към десктоп екран както кабелно, така и безжично. За да се намали времето за реакция, а това е много важно за интензивни вирутални битки, се препоръчва да се използва кабелна връзка с помощта на предоставения Type-C или HDMI кабел. Освен факта, че можете да играете различни игри, имате възможност да запишете своята игра и след това да споделите най-добрите моменти с приятели в Messеnger или дори да публикувате видеоклипове в Youtube.

Всичко това е възможно с най-бърза скорост благодарение на иновационния чипсет qualcomm 888+ и 8 гигабайта RAM. Винаги можете да използвате Moto g200 и технологията Ready For, за да разчупите рутината у дома, да играете по време на обедната си почивка благодарение на високоскоростна 5G връзка или да имате истинско вълнуващо състезание с приятели.

Нещо повече, Moto g200 не се ограничава само с геймърските си предимства – смартфонът притежава уникална система от 3 камери, с помощта на които няма да изпуснете нито един прекрасен момент от вашето ежедневие.

Moto G200 идва и с впечатляваща честота на опресняване от 144 Hz. Предимството на дисплеят му е високото качество на изображението, както и истинско възпроизвеждане на всички нюанси. Благодарение на завладяващия звук от Dolby Atmos, гейминг преживяването достига напълно ново ниво. Съчетанието от всички тези функицоналности определено правят Moto g200 едно от най-привлекателните устройства в ценовия си сегмент, с подобни характеристики.