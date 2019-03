Много услуги за електронна поща ви пречат да изпращате имейли над определен размер. Когато този проблем възникне, повечето потребители не знаят как да постъпят, за да изпратят големи файлове. От Make Use Of ще ни покажат няколко лесни начина за безплатно изпращане на големи файлове. 1. Google Drive: използвайте с Gmail С Gmail можете да изпращате прикачени файлове до 25 MB и да получавате файлове до 50 MB. Има смисъл да използвате вградения Google Drive за изпращане на големи файлове. Отворете Gmail профила си и кликнете върху бутона „Compose“. Кликнете върху иконата на Google Drive в долната част на прозореца за писане на нов имейл. Ще се появи прозореца „Insert files using Google Drive“. Изберете файловете, които искате да прикачите. В долната част на страницата решете как искате да изпратите файла. - Drive link - работи за всички файлове, съхранени в Drive, включително файлове, създадени с помощта на Google Docs, Sheets, Slides или Forms. - Attachment - работи само за файлове, които не са били изградени с помощта на Docs, Sheets или Slides. След това кликнете върху „Insert“. Gmail проверява дали получателите имат достъп до файла. Ако нямат, ще бъдете подканени да промените настройките за споделяне на файла. 2. OneDrive: за Outlook и Outlook.com Когато се опитате да прикачите един или повече файлове с размер над 33 MB, Outlook.com ще ви подкани да качите файловете в профила си в OneDrive. Ако следвате това съобщение, файлът се качва в папката с прикачени файлове в OneDrive Email. Получателят ще получи линк към файла вместо файла. Можете също да споделите файл от OneDrive с ограничение до 2 GB. След като файлът бъде качен, изберете дали хората могат да редактират файла или само да го разглеждат. Изберете „Change permissions“ и решете какво искате да правите с файла, който току-що споделихте. Има две възможности, от които можете да избирате: - „Recipient can view“: получателите могат да копират или изтеглят файла ви, без да го редактират. - „Recipient can edit“: получателите могат да редактират, добавят или изтриват файлове в споделената папка. 3. Dropbox: интегрирайте с Gmail Ако използвате Dropbox, с разширението Dropbox for Gmail Chrome може да изпращате, преглеждате файлове и връзки, без да напускате прозореца на Gmail. Разширението добавя икона Dropbox към прозореца за съставяне на имейли. Кликнете върху иконата на Dropbox и изберете файла от профила си в Dropbox. Ще видите линк, вместо файл в имейл съобщението. Подобно на прикачените файлове можете да използвате тези линкове, за да изтеглите файловете директно от Gmail или да ги добавите в Dropbox. С безплатен Dropbox акаунт получавате максимално ограничение на размера на файла до 2 GB. 4. iCloud Mail Drop: използвайте с Apple Mail Ако искате да изпращате големи файлове по имейл, можете да използвате функцията iCloud Mail Drop. Когато изпратите имейл с размер над 20 MB, Mail Drop ще се включи автоматично. Вместо да изпращате файла чрез имейл сървъра на Apple, така качвате файла в iCloud и пращате линк на вашия получател. Линкът е временен и изтича след 30 дни. Ако получателят също има macOS 10.10 или по-нова версия, прикачения файл автоматично се изтегля във фонов режим. А ако го изпращате към друга услуга за електронна поща, съобщението ще съдържа указание за датата на изтичане на файла и линк „Click to Download“. С Mail Drop можете да изпращате големи файлове с размер до 5 GB. Може да ги изпращате от Apple Mail, приложението Mail на iOS, и от iCloud.com на Mac и PC. Mail Drop поддържа всички видове файлове. 5. Firefox Send: използвайте с всеки интернет браузър Firefox Send е полезна опция за прехвърляне на големи файлове между хора, които не искат да разчитат на Google, Microsoft или Apple. Услугата ви позволява да качвате и криптирате големи файлове (до 1 GB) и да ги споделяте онлайн. За да използвате Firefox Send, не е нужно да инсталирате добавка. Трябва само да посетите страницата send.firefox.com и да натиснете бутона „Select a file to upload“. След като качването приключи ще получите линк, който след това можете да изпратите по имейл на 20 получатели. Можете също да зададете парола за криптиране на файла. Линковете създадени със „Send“ се заличават след 24 часа. Файлът също се изтрива от сървъра на Mozilla. 6. pCloud Transfer pCloud Transfer ви позволява да изпращате големи файлове безплатно без регистрация. Отидете на страницата pCloud Transfer и добавете файловете си с опцията „Click here to add files“. Можете да изпращате файлове до 5 GB. Когато сте готови, кликнете върху „Encrypt Your Files“ и въведете парола. Можете да споделяте файловете си с 10 получатели едновременно. Въведете техните имейл адреси в полето „Send to“. Получателите ще получат линк към файла след няколко часа. Този линк остава валиден в продължение на седем дни. Ще получите напомняне ден преди заличаването му. 7. DropSend DropSend ви позволява бързо да изпращате големи файлове, без да се регистрирате. Безплатният план ви дава максимален размер на файла до 4 GB и пет изпращания на месец. Линкът остава валиден в продължение на седем дни. Платеният план увеличава лимита до 8 GB с 15–45 изпращания на месец. DropSend използва 256-bit AES защита. 8. SendThisFile SendThisFile е различен вид услуга за споделяне на файлове. Тя поставя ограничения върху броя на прехвърлянията, които правите, а не върху самия размер на файла. Създайте безплатен акаунт и кликнете върху бутона „Send Files“, за да започнете да качвате файлове. Въведете имейл адреса на получателя и кликнете върху „Send“. Безплатният план ви позволява да изпращате файлове до 2 GB с неограничен трансфер на файлове. Вижте 5 лесни начина за прехвърляне на файлове от един компютър на друг