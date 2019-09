Използвате ли често телефона си като Wi-Fi хотспот? Това е много по-сигурен начин за достъп до мрежата от използването на безплатен обществен Wi-Fi. Но ако имате Android телефон, може да не постигате най-бързите скорости, което означава, че уебсайтовете на вашия лаптоп или таблет, например, се зареждат много по-бавно, отколкото очаквате. Според CNet проблемът се крие в настройка на Android, която „заръчва“ да се излъчва Wi-Fi с по-бавната 2.4 Ghz честота, вместо с много по-бързата 5 Ghz. 2.4 Ghz диапазонът е чудесен за изтласкване на Wi-Fi сигнала на разстояния далеч от рутера, въпреки че го прави при по-ниски скорости и е по-податлив на смущения от други устройства като безжични телефони, бебефони и дори микровълни печки. 5 Ghz диапазонът (известен също като 5G) е много по-бърз и работи с по-малко смущения, но обхватът му е далеч по-малък. Това е причината вашият домашен рутер да показва 2G и 5G версии на вашата мрежа, въпреки че тези Wi-Fi мрежи са различни от 5G, които се изграждат от безжичните оператори. Накратко, когато сте у дома, използвайте 5 Ghz връзката на вашия рутер, когато е налична за най-бързи скорости, особено на устройства като 4K телевизори или конзоли за игри. Като се има предвид, че в много случаи телефонът ви ще бъде доста близо до устройството, към което се свързвате, ограниченията на обхвата от 5 Ghz не би трябвало да са голям проблем. Ето как можете да се уверите, че горещата точка на телефона ви се излъчва в 5 Ghz. По-долу са дадени примери за три различни производители, но ако имате различен Android телефон, който поддържа 5 Ghz, стъпките трябва да са доста сходни. За телефони на Samsung 1. Отидете в „Settings“. 2. Докоснете Connections ->Mobile Hotspot and Tethering. 3. Кликнете върху „Mobile Hotspot“ и след това докоснете трите точки в горния десен ъгъл. 4. Докоснете „Configure Mobile Hotspot“. Това ви позволява да промените името на мрежата и паролата за WiFi за вашата гореща точка, но превъртете надолу и изберете „Show advanced options“. 5. Изберете „Use 5 Ghz band when available“. За телефони на LG 1. Отидете в „Settings“. 2. Изберете „Tethering“. 3. Докоснете Wi-Fi hotspot -> Set up Wi-Fi hotspot. 4. В появилия се прозорец превъртете надолу и кликнете върху „Show advanced options“. 5. Сменете предварително избраната опция „2.4 Ghz Band“ с „5Ghz Band“. За телефони на OnePlus 1. Отидете в „Settings“. 2. Докоснете „Wi-Fi & internet“. 3. Изберете Hotspot & tethering -> Wi-Fi hotspot. 4. Сменете предварително избраната опция „2.4 Ghz Band“ с „5Ghz Band“. Вижте 7 начина за подобрим скоростта на Wi-Fi мрежата