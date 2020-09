Google Earth е програма и онлайн инструмент за разглеждане на Земята в 3D. Можете да завъртите глобуса и да посетите което място искате, направо от уюта на вашия дом. Не само можете да видите Земята отгоре, но и можете да бродите по улиците на градовете по света. Може би се чудите как Google Earth събира всички тези изображения? От Make Use Of разказват как Google Earth получава своите изображения и колко често се актуализира услугата. Историята на Google Earth Технологията на Google Earth е разработена за първи път от Intrinsic Graphics преди началото на хилядолетието. Компанията беше фокусирана върху библиотеки за софтуер за 3D игри и разработи демонстрация на въртящ се глобус, на който можете да увеличите мащаба. Intrinsic Graphics се разрасна в друга компания, наречена Keyhole, която продаваше картографски софтуер на компании в индустрии като градско планиране и отбрана. Компанията сключи сделка с CNN. Логото на Keyhole беше ясно показано по време на анализа на инвазията през 2003 година в Ирак, което направи компанията известна. Година по-късно повече от 25% от търсенията с Google бяха свързани с карти или упътвания и затова Google купи Keyhole и продължи да създава Google Earth. Как се събират изображенията на Google Earth? Google Earth събира изображения чрез различни методи в това число сателитна, въздушна и Street View фотография. Сателитите дават 2D глобален изглед на Земята. Тези изображения се събират от различни компании и след това се предоставят на Google Earth. За 3D снимките, Google използва специални самолети, с монтирани камери, които могат да заснемат необходимите данни и детайли. Това е възможно обаче само в райони, където местните и федерални разпоредби го позволяват. Street View снимките са известни на мнозина от Google Maps. Те се правят с помощта на автомобили, с монтирани камери, които буквално се движат по улиците на градовете и заснемат изображенията. Колко често се актуализира Google Earth? Google Earth създава цялостно изображение на Земята, което обединява милиони статични изображения. Google събира някои от тези изображения от трети страни, така че скоростта, с която се актуализират тези части от Google Earth, зависи от други компании. Няма график за това колко често Google Earth актуализира своите изображения и има различни фактори, които трябва да се вземат предвид. Ето основните. 1. Местоположение Областите, от които хората се интересуват най-много, както и тези, които са гъсто заселени се актуализират по-често отколкото селските райони. Това е така, защото тези области търпят по-големи промени. 2. Сигурност Някои места рядко или никога не се актуализират поради съображения за сигурност. Изображенията на тези места са стари, размазани или изцяло потъмнени. Това често се дължи на искания от страна на правителства. Google може също така да спре актуализирането на определена област, ако открие, че изображенията се използват за военно разузнаване или престъпление. Същото важи и за зоните без полет и за конфликтните зони. 3. Време и пари Времето и парите са оскъдни ресурси. Очевидно е необходимо и време, и ресурси да се получат всички снимки, от които Google се нуждае за услугата си. Събирането на тези изображения, компилирането им, редактирането им и качването им, не е кратък процес, нито евтин. 4. Метеорологични условия Няма смисъл да отваряте снимки на място, което е постоянно покрито с облаци. Няма да има какво да се види! По този начин понякога може да отнеме време, преди Google да получи ясни снимки на дадена територия. Пример за това е Лондон. Когато Google се нуждае от снимки с висока разделителна способност, компанията трябва да чакат дълго за хубаво време, за да заснеме снимки от високо. Молба за актуализация на Google Earth Images Можете да поискате от Google да актуализира изображение в Google Earth. Първо, отворете областта, която искате да видите актуализирана. След това трябва да използвате инструмента за обратна връзка. На версията на браузъра кликнете върху иконата с три хоризонтални линии, след което кликнете върху Feedback. На десктопа, отидете до Help -> Send Feedback. В текстовото поле въведете „I would like to recommend an imagery refresh“. Google компилира тези искания, за да разбере интереса на потребителите. Изпращането на заявка не гарантира, че изображението ще бъде актуализирано скоро, тъй като все още това зависи от фактори като наличност на изображение от трети страни и метеорологичните условия. Как може да видите исторически изображения на Google Earth Трябва да използвате настолната версия на Google Earth, ако искате да видите исторически изображения. За да направите това, отворете областта, за която искате да видите исторически изображения. След това кликнете върху иконата на часовника в горната лента с инструменти. Ще се появи плъзгач в горната лява част на екрана. Кликнете и плъзнете този плъзгач, за да се придвижвате между различни диапазони от дати. Вижте как да архивирате данните от Google акаунта си