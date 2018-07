PDF форматът се използва от години, заради множеството си безспорни преимущества. Работата с PDF файлове не е трудна – те се създават и конвертират лесно, ако имате необходимия за това софтуер. Този път от Make Use Of са решили да споделят 3 лесни начина за конвертиране на уеб страници в PDF. По този начин ще можете да прочетете всяка уеб страница офлайн. Ето кои са те: 1. Конвертиране в PDF чрез Print Page в браузъра Някои браузъри позволяват запазването на уеб страница като PDF. Трябва само да преминете през няколко стъпки, които обикновено са необходими за отпечатване на това, което виждате на екрана. Ако използвате Google Chrome, отворете уеб страницата, която искате да конвертирате. След това кликнете върху бутона за меню на Chrome. Той е в горния десен ъгъл на прозореца на браузъра и изглежда като три хоризонтални линии. След това кликнете върху опцията “Print”. Ще се отвори диалогов прозорец за печат. Под синия бутон за печат и опцията “Cancel”, потърсете секцията “Destination”. Вероятно понастоящем е зададено да изпрати документа на свързан принтер. Кликнете върху бутона “Change” в секцията “Destination”. След това ще видите списък с опции. Потърсете менюто “Local Destinations”, което включва опцията “Save as PDF”. Изберете я. Преди да кликнете върху синия бутон “Save”, разгледайте опциите отдолу. Те определят обхвата на страниците на запазения PDF и оформлението на документа, наред с други специфични особености. Щом кликнете върху бутона “Save”, ще изберете къде браузърът ви да запише PDF файла. 2. Използвайте функцията Share Function в iOS Можете да използвате мобилно устройство на Apple, за да запазвате уеб страници като PDF файлове. Направете го с бутона “Share” в Safari в горната част на лентата с инструменти. Изглежда като кутия със стрелка, излизаща от нея. Докоснете го, след което прекарайте пръст през наличните опции. Една от тях е “Save PDF to iBooks”. Изберете я. Ако използвате Files приложението в iOS 11 може да видите опцията Create PDF. Изберете я, след което изберете Done в горния десен ъгъл, за да започнете процеса. След това изберете “Save PDF To”. Можете да изпратите файла на вашето устройство или облачната услуга, която ползвате. За да промените първо името на файла, натиснете и задръжте върху иконата на PDF файла. След това потърсете опцията “Rename” и я изберете. Когато на екрана се покаже клавиатурата, използвайте я, за да промените името на файла. 3. Изпробвайте онлайн инструменти, приложения и разширения за браузъри Освен да разчитате на опциите, вградени във вашите устройства, може да разчитате на решения от трети страни. Ето някои онлайн опции: Webpage to PDF и Web2PDF. Ако използвате мобилни устройства проверете Convert Web to PDF (Android), InstaWeb (iOS) или Web2PDF (Windows). Ако често работите на настолен или преносим компютър, може да предпочетете да използвате разширения на браузър. Ето две възможности: Save as PDF Add-On (Chrome, Firefox) и Print Friendly & PDF (Chrome). Вижте шест полезни неща, които може да направите с PDF документ