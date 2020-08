Вграденият софтуер за криптиране на вашия компютър ви позволява да осъществявате достъп до файловете си само когато сте логнати в системата. Така с една парола можете да защитите данните си от други хора, които използват вашия акаунт.

Докато криптирането е страхотна технология, струва си да се отбележи, че тя не е напълно надеждна. Някои видове злонамерен софтуер, като keylogger, могат да заобиколят паролите ви за криптиране. Винаги трябва да съхранявате някъде резервно копие на криптираните си файлове, в случай че загубите паролата си.

Има много платени начини за защита на паролите на вашите папки, но Microsoft предоставя страхотно решение. Ето какво трябва да знаете още според Business Insider.

1. Oтворете Windows Explorer.

2. Намерете папката, която искате да криптирате и кликнете с десния бутон върху нея.

3. Изберете „Properties“.

4. Кликнете върху „Advanced“.

5. В долната част на менюто „Advanced Attributes“, което се появява, поставете отметка в квадратчето до „Encrypt contents to secure data“.

6. Кликнете „OK“.

7. След като се върнете в главния прозорец, кликнете върху „Apply“.

8. В прозореца „Confirm Attribute Changes“ изберете „Apply changes to this folder only“ или „Apply changes to this folder, subfolders and files“.

9. Изберете „OK“.

10. Ще се появи известие, което ви подканва да архивирате ключа за криптиране на вашия файл. Кликнете върху „Backup now“.

11. Поставете USB флаш устройство към вашия компютър и следвайте инструкциите на екрана, за да създадете сертификата си за криптиране и да експортирате към USB устройството.

Последната стъпка не е задължителна, но ако я пропуснете, рискувате да загубите достъп до криптираните си файлове.

