Функцията "Focus Assist" в Windows 10 скрива автоматично входящите нотификации, докато играете любимите си заглавия или сте отворили приложение на цял екран. Въпреки това се оказва, че Cortana продължава да съобщава на потребителите, че спира въпросните известия, което само по себе си е доста досадно. Всъщност "Focus Assist" работи като "Do Not Disturb" режим и е полезно решение, докато се забавлявате с любимите си игри. Гласовите уведомления на Cortana от типа " "I'll field your notifications in Action Center" могат лесно да бъдат спрeни от менюто на компютър, който работи с Windows 10. Ето как да го направите, според HowToGeek: 1. За да конфигурирате "Focus Assist" отворете последователно "Settings>System>Focus Assist". Moжете да отворите менюто с настройки и с клавишката комбинация "Windows + i". 2. В секцията "Аutomatic Rules" изберете името на някое от зададените правила в настройките. 3. Така например, за да спрете "Focus Assist" нотфификациите, които се появяват докато играете кликнете върху "When I'm Playing A Game". 4. Премахнете отметката пред опцията "Show a notification in action center when focus assist is turned on automatically". Най-добрият вариант е да повторите гореизброените стъпки с всички автоматични правила, сред които "When I'm duplicating my display," "When I'm playing a game"и "When I'm using an app in full screen mode. Ако искате да блокирате "Summary" съобщенията, които се появяват при автоматично излизане от "Focus Assist" е нужно да махнете отметката от полето "Show me a summary of what I missed while focus assist was on", която ще откриете в дъното на списъка.