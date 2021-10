Мicrosoft вече започнаха ъпдейтите към Windows 11 и се очаква милиони устройства да получат актуализацията в следващите седмици. Оптимизациите на интерфейса и новите функции вероятно ще превърнат операционната система в хит сред потребителите. След като преминете към Windows 11 ще разполагате с разнообразни начини да заключвате и отключвате екрана.

Функцията Dynamic Look е доста практично нововъведение, тъй като е в състояние да изключи екрана, когато е отдалечите от компютъра. За да се възползвате трябва да свържете смартфон с Android и да направите няколко кликвания в менюто. Ето какви стъпки да следвате, за да включите Dynamic Look, според HowToGeek:

1. Стартирайте Windows Settings, което може да направите с командата Windows + i от клавиатурата.

2. Когато отворите менюто изберете раздела "Bluetooth & Devices".

3. Oбърнете внимание на Bluetooth слайдера в долната част, който трябва да е в активна позиция.

4. Изберете опцията "Add Device", за да добавите устройство.

Следващата стъпка е да се уверите, че Bluetooth връзката на смартфона е включена. Ако се намирате в обхвата на другото устройство Windows лесно ще ги синхронизира. Когато това стане изберете "Add a Device" oт екрана и смартфона, който искате да свържете с компютъра.

Възможно е да се появи проверка, която изисква въвеждането на еднакъв PIN код на двете устройства. След като напишете кодовете изберете бутона "Yes".

Ако всичко със свързването е наред ще видите смартфона показват в допълнителна икона в "Settings > Bluetooth & Devices". В случай на проблем, опитайте да свържете устройствата, чрез Bluetooth от менюто на смартфона.

Трябва отново да се върнете в Settings, което може да направите с Windows + i. Изберете "Accounts" от страничната лента и кликнете върху "Sign-In Options".

Tрябва да поставите отметка в "Dynamic Lock" полето преди "Allow Windows to automatically lock your device when you are away".

Затворете менюто с настройки. Следващият път, когато смартфона се отдалечи от Bluetooth обхвата на компютъра ще се заключи автоматично екрана. Това ще се случи след една или две минути. За да отключите екрана трябва да въведете своя логин.

