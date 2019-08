На всеки се случва да забрави да изпрати отговор на съобщение в чат или SMS. След това получателят се ядосва, че е бил пренебрегнат. Или пък трябва да се изпрати SMS в конкретен час, но човек просто забравя. За щастие има как да си помогнем. MakeUseOf представя три начина, чрез които можем да насрочваме час за изпращане на SMS в Android. За целта е нужно допълнително приложение. Do It Later Това е едно от най-семплите приложения за тази цел. То е безплатно, като позволява да се насрочва отложен час за изпращане на SMS, имейл, Twitter постове...