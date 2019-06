Доста хора не обръщат внимание на разрешенията, които дават на приложенията в своите компютри, включително и за достъп до микрофона. Ако сте искали да проверите сами вероятно ви се е случвало да не откривате къде точно да проверите в менюто.

Нова функция в WIndows 10 May 2019 Update предлага бързо решение на този проблем. Ето и как да проверите кое приложение използва микрофона, според HowToGeek:

В случай, че дадено приложение използва микрофона на устройството ви ще видите икона с форма на микрофон в лентата с нотификации. Трябва единствено да поставите курсора на мишката, за да видите коя е програмата, която го прави. Windows 10 ще ви информира, дори когато повече от едно мобилно приложения използва микрофона на компютъра. Ако не виждате иконата с микрофона натиснете върху тази с форма на стрелка.

Можете да плъзнете иконата с мишката върху лентата със задачи и да я направите по-видима и лесно достъпна. Имайте предвид, че когато повече от един софтуер използва микрофона в Windows 10 ще бъдете пренасочени към "Settings > Privacy > Microphone" менюто. След това трябва да скролнете в списъка и да обърнете внимание кои приложения са допълнени от текста "Currently In Use". От слайдера до тях можете да ги спрете.

Добре е да знаете, че Microsoft разделят приложенията в две групи. Едната от тях е "Microsoft Store Apps", докато другата се казва Desktop Apps". Най-добрият вариант е да проверите и в двете секции, за да сте сигурни кое приложение има разрешение за достъп до микрофона. Разполагате и с възможността да видите коя програма за последно го е използвала, което става от менюто с настройки на микрофона и опцията "Last Accessed".

