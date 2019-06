В наши дни, пазим много важна и безценна информация в нашите телефони, на която държим много и искаме да запазим задълго. Разбира се, архивите на тези данни имат смисъл само ако имаме достъп до тях. Криптирането на архивите ви гарантира, че вие сте единственият човек, който има достъп до тях. Единственият недостатък е, че може да забравите паролата си и да се окаже, че сте блокирали собствените си данни. Ако най-лошото се случи и след многократни опити да си спомните паролата за декриптиране на вашите архиви, не успявате да постигнете успех, не се притеснявайте. Все още има надежда според Make Use Of да получите вашите данни. Ако използвате iOS 11 или по-нова версия На вашия iPhone, отидете до Settings -> General -> Reset. Докоснете „Reset All Settings“ и въведете паролата за телефона. Следвайте указанията през останалата част от процеса, чрез който ще премахнете паролата за криптиране на архивните файлове на вашия iPhone. Сега можете да свържете устройството си с iTunes и да създадете нов криптиран архив. Няма да можете да възстановите предишни криптирани архиви, но поне можете да създадете нови. Ако използвате по-стара версия на iOS Ако използвате iOS 10 или по-ранна версия на платформата, не можете да зададете нова парола за архивите си. Преди да преминете към по-драстични опции, ето няколко начина, по които бихте могли да разрешите проблема. 1. Първо трябва да проверите дали паролата, която сте забравили, не се съхранява във вашия macOS ключодържател. Струва си да погледнете. 2. Използвайте iCloud Backup. По подразбиране повечето iPhones са настроени да архивират и вашия iCloud акаунт. Можете да проверите това, като отворите „Settings“ на телефона си, докоснете името си и след това изберете „iCloud“. Превъртете надолу списъка, докато видите опцията „iCloud Backup“. Ако плъзгачът е настроен на „On“, това е добре. За да възстановите от резервно копие на iCloud, отидете в Settings -> General -> Reset, тогава изберете „Erase All Content and Settings“. Следвайте указанията и когато стигнете до екрана „Apps & Data“ изберете „Restore from iCloud Backup“. Влезте в „iCloud“, изберете „Choose Backup“ и изберете резервното копие, от което искате да възстановите. Използвайте приложения от трети лица Ако нито една от горепосочените опции не работи за вас, не всичко е загубено. Има приложения от трети страни, които могат да ви помогнат да си върнете данните, но има неща за които трябва да внимавате. Първо, тези приложения не винаги са безплатни и често са доста скъпи. Второ, те не ви гарантират пълен успех. Те не са магически. Когато използвате някое от тези приложения, вие на практика хаквате собствените си данни. Тези приложения използват речникова атака и атаки с груба сила, за да отключат данните ви. Както може би знаете, това са две от най-често срещаните тактики, които атакуващите използват, за да хакнат паролите ви. Има няколко безплатни опции за възстановяване на пароли, които определено трябва да опитате, преди да платите за някое платено приложение. PhoneRescue by iMobie е една от безплатните опции. Вижте как да архивирате информацията си от iPhone в iCloud