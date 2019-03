Не всеки иска да въвежда парола всеки път, когато трябва да работи на компютъра си. Windows ви позволява да се отървете от паролата без прекалено много проблеми. От информацията на How To Geek, научаваме как може да стане това. Има обаче няколко неща, които трябва да знаете, преди да обмислите използването на техниките, които са разгледани по-долу. 1. Трябва да използвате локален профил за работа, когато нямате парола. Не можете да премахнете паролата си, ако използвате Microsoft профил. Ако използвате Microsoft профил и все пак искате да го направите, ще трябва да направите профила си локален. 2. Премахването на паролата от компютъра може да представлява риск за сигурността. Всеки може да има достъп до него без усилие. Въпреки това, все още е нужен физически достъп, за да направят това злонамерените лица. Ако нямате парола, няма да сте по-уязвими за дистанционно проникване. 3. Ако администраторският акаунт няма парола, злонамерените приложения, стартирани на компютъра, теоретично могат да получат достъп до Windows. 4. Ако имате само един акаунт на вашия Windows компютър, по-добра идея е да настроите Windows да ви логва автоматично, вместо да премахвате паролата си, но и това крие риск за сигурността ви. Премахване на паролата за Windows за локален потребителски акаунт Отворете приложението „Settings“ като кликнете върху менюто „Start“ и след това върху зъбното колело. След това кликнете върху „Accounts”. От списъка с настройки от лявата страна изберете „Sign-in Options” и след това под секцията „Password” вдясно кликнете върху бутона „Change”. За да промените паролата си, трябва първо да потвърдите текущата си парола, поради съображения за сигурност. След като го направите, кликнете върху „Next”. За следващия раздел, тъй като не искаме да използваме парола за влизане, оставете всички полета празни и кликнете върху „Next”. Накрая кликнете върху „Finish”. Като алтернатива, ако се чувствате по-удобно в командния ред, заредете Command Prompt и въведете следната команда, като замените потребителското име с името на потребителския акаунт (не забравяйте да включите кавичките в командата): net user "username" "" Следващият път, когато влезете в системата, трябва само да кликнете върху „Sign in” за профила, който току-що променихте. Автоматично логване в Windows Ако имате само един потребителски акаунт на компютъра, автоматичното влизане е по-добрият вариант. Имайте предвид, че и при този метод има риск за сигурността. Всеки може да стигне до вашия компютър и да се логне в него. Нещо повече, когато го активирате, Windows съхранява паролата за профила ви на вашия компютър, където всеки с администраторски достъп може да я намери. Това не е твърде голям проблем, ако компютърът ви е на сигурно място, достъпно само за хора, на които имате доверие (като може би в дома ви), но това не е добра идея за лаптопа ви, който носите със себе си, и със сигурност не е добра идея, ако използвате акаунт на Microsoft, а не локален. Ако искате Windows автоматично да ви логва, ето какво е нужно да се направи. Стартирайте командата netplwiz от Start Menu или Command Prompt. В прозореца „User Accounts“, който се отваря, махнете отметката от квадратчето „Users must enter a user name and password to use this computer” и кликнете върху „OK”. Една последна опция трябва да бъде изключена, за да се уверите, че никога няма да трябва да използвате парола. В приложението „Settings“ отидете до Settings > Accounts > Sign-in и под “Require Sign-in” изберете “Never” от падащото меню. Сега, по всяко време, когато сте извън компютъра и го събудите отново, няма да е необходимо да въвеждате парола, за да влезете в профила си. Вижте как да възстановим Windows 10 до по-ранно състояние