Ако имате проблеми с компютъра си, добре е да знаете, че връщането на фабричните настройки може да разреши редица проблеми с Windows. В зависимост от инсталираната версия на Windows, имате няколко различни начина за нулиране на лаптоп или настолен компютър. От Make Use Of ще ни покажат 4 начина за нулиране на Windows компютър. Преди да продължите с някоя от долупосочените опции, трябва да сте сигурни, че скоро сте архивирали файловете си. Връщането на фабричните настройки на вашия компютър ще изтрие всички инсталирани програми и файлове. 1. Вградената опция за нулиране на Windows 10 За достъп до нея, отидете на Settings > Update & Security > Recovery. Ще видите заглавие „Reset this PC". Кликнете върху бутона „Get started" отдолу. Ще имате две възможности за избор – „Keep my files" или „Remove everything". Първата опция премахва всички инсталирани приложения (като браузъри, Microsoft Office и игри), но запазва данните ви. С втората опция, изтривате всичко освен фабричните настройки на компютъра си. Въпреки че опцията Keep my files запазва данните ви, все пак трябва да направите резервно копие, преди да я използвате, в случай че нещо се обърка. Ако сте избрали „Remove everything", Windows ще ви попита дали искате да почистите диска или да премахнете файловете си. Ако имате намерението да продавате или подарявате компютъра си изберете „Remove files and clean the drive". Но ако нямате такива намерения изберете „Just remove my files". Ако сте избрали Keep my files, ще видите списък с приложения, които ще бъдат премахнати. Windows ще запази тази информация на вашия десктоп след завършването на нулирането, така че да сте наясно с това какво трябва да инсталирате отново. Накрая потвърдете операцията, като кликнете върху „Reset" и изчакайте приключването на процеса. Ако работите с лаптоп, уверете се, че по време на процеса, той е включен в контакта. След като приключите, ще трябва да минете през процедурата за настройка. 2. Използвайте опцията "Fresh Start" в Windows 10 В Windows 10 Creators Update, Microsoft добави нова опция за нулиране на компютъра. Тя е подобна на горната, но с няколко малки разлики, поради които си заслужава да я изгледаме. Отидете до Settings > Update & Security > Recovery страницата и кликнете върху линка „Learn how to start fresh with a clean installation of Windows". Това ще отвори прозорец Windows Defender Security Center с опцията „Fresh Start". Кликнете върху бутона „Get started?, за да стартирате процеса. В сравнение с горната опция за нулиране, Fresh Start има следните разлики: – Fresh Start винаги запазва данните ви, нямате възможност за изтриването им както по-горе. – Fresh Start изтегля последната версия на Windows 10, а опцията за стандартно възстановяване използва информацията за възстановяване на вашия хард диск. Това се осигурява от производителя на компютъра ви или в защитената папка C: Recovery, ако сте инсталирали сами Windows. – Fresh Start запазва „някои настройки на Windows", но не посочва кои. Горното рестартиране не запазва нито една от настройките ви. 3. Използвайте инсталационен носител за нулиране на компютъра Ако не използвате Windows 8 или 10, или не искате да използвате горепосочените удобни методи по някаква причина, винаги можете да нулирате Windows, като използвате инсталационен носител. Това ви позволява да инсталирате ново копие на Windows на компютъра си и да изтриете всичко, което се намира на него. Ако искате да преинсталирате Windows 7, можете да използвате инструмента за изтегляне на Windows 7 на Microsoft. Това ви позволява да изтеглите ISO файл за да го запазите на флаш устройство или DVD, за да можете да преинсталирате Windows. Ще трябва да предоставите валиден продуктов ключ на Windows 7, за да направите това. 4. Разширени опции за нулиране Въпреки че трите изброени по-горе методи ще работят за повечето потребители, има няколко допълнителни начина за нулиране на Windows, които може да разгледате ако се интересувате. Ако имате създадено системно изображение на инсталацията на Windows в състоянието което ви интересува, можете да го възстановите от менюто „Advanced Startup". До него имате достъп от Settings > Update & Security > Recovery под секцията „Advanced startup". В противен случай може да сте в състояние да заредите в BIOS и да имате директен достъп до дяла за възстановяване на хард диска, ако вашият производител на компютри е включил такъв. Ако обаче възстановите фабричните настройки с този метод, ще преинсталирате всички предварително инсталирани програми на компютъра, затова този метод не е идеален. Можете също така да използвате „create a recovery drive" (напишете търсеното в Start менюто), но в този случай се нуждаете от значително свободно място на ард диска.