Снимките са едно от нещата, които най-лесно може да бъдат изтрити по невнимание от вашия iPhone. Но хубавото е, че те са от данните, които най-лесно се възстановяват. Ако се чудите как да възстановите изтритите снимки от вашия iPhone, не пропускайте информацията на Make Use Of. Първото нещо, което трябва да направите след като регистрирате липсата на снимки е да се уверите, дали те са изчезнали от вашия телефон. С въвеждането на iOS 8 през 2014 година, Apple добави ключова характеристика, която да ви предпази от случайно изтриване на снимки, това е папката „Recently Deleted“. Тя действа като кошчето на Mac. Когато изтриете снимка, тя отива папката „Recently Deleted“ и стои там в продължение на 30 дни, след което окончателно се премахва. За да възстановите снимка оттук, трябва само да я докоснете, след което да натиснете бутона „Recover“ в долната част на екрана. Можете да възстановите няколко снимки наведнъж, като изберете повече от една, преди да докоснете „Recover“. Можете също да ги изтриете завинаги, като ги изберете и след това натиснете „Delete“ вместо „Recover“. Бъдете внимателни, тъй като не можете да върнете това действие. Възстановяване на снимка от архива Дори и ако вашите снимки са изчезнали завинаги, що се отнася до вграденото приложение за снимки, може все още да успеете да ги върнете. Има два вградени начина за архивиране на вашия iPhone, и при двата се архивират снимките ви. Поне един от начините е активиран по подразбиране, така че не се притеснявайте ако досега не сте знаели за тях. 1. Възстановяване на снимките чрез iCloud Ако функията iCloud Backup е включена можете да възстановите изтритите снимки с помощта на iCloud. За съжаление, това не е най-лесният начин. Той включва изтриване на всички данни на вашето iOS устройство, след това възстановяване от архива. Това не е много просто, но понякога това е единствената ви възможност. Преди да направите това, ще трябва да се уверите, че съществува резервно копие. За съжаление не можете да виждате всички резервни копия на телефона си; показва се само кога телефонът ви е бил архивиран последно. Това все пак е по-добре от нищо. За да видите кога телефонът ви е архивиран за последно, отворете „Settings“ и докоснете записа на името си най-отгоре. След като влезете в това меню, превъртете надолу, докато видите iCloud Backup и натиснете върху него. Ако се предположи, че плъзгачът е активиран, ще видите кога телефонът ви е бил архивиран за последен път от бутона с надпис „Back Up Now“. След като потвърдите, че съществува резервно копие, можете да вземете решение дали да възстановите по-стария архив. Ако искате да направите това, отидете в Settings > General > Reset и изберете да изтриете данните от телефона си. 2. Възстановяване на снимките чрез iTunes Това е много по-лесен начин за възстановяване на изтрити снимки от вашия iPhone. Включете вашия iPhone към компютъра. iTunes трябва автоматично да се стартира, но ако не – стартирайте го ръчно. След като програмата се отвори, трябва да видите телефона си в менюто отляво. Кликнете върху „Summary“ в раздела „Settings“. В основния раздел на приложението ще се покажат няколко нови опци. В раздела „Backups“ изберете „Restore Backup“. Възстановяване на изтрити снимки с приложения на трети страни Ако горните методи за възстановяване на изтритите окончателно снимки от вашия iPhone не са успели, приложение на трета страна може да ви помогне. Но това почти винаги трябва да бъде последната ви възможност. Защото не винаги получавате това, за което плащате. Много от приложенията, които обещават да възстановят изтрити снимки от iPhone, са безплатни или поне изглеждат така. При много от тях безплатната версия е толкова слаба, че на практика не може да направите нищо. Можете да платите, за да отключите повече функции, но тези функции може да не ви помогнат. Тези приложения не могат да гарантират, че действително ще ви помогнат да възстановите всичко. Някои приложения обещават гаранции за връщане на пари, ако не можете да възстановите файловете си. PhoneRescue by iMobie е едно от тях и всъщност изглежда има добра репутация сред онези, които са го използвали. Въпреки това, ще трябва да платите $ 50, за да го изпробвате. Вижте какво да направим, ако имаме проблем с камерата на iPhone