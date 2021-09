Автоматичното стартиране на видео може да бъде доста досадно, но е практика, която се използва от много сайтове и онлайн услуги. Microsoft Edge е браузър, който е предварително инсталиран на устройствата с Windows 10. Aко използвате операционната система вероятно сте запознати с интерфейса и начина, по който работи Edge. Съществуват два начина, които позволяват да спрете автоматичното стартиране на звук и видео в уеб браузъра. Първият от тях е подходящ да ограничите Autoplay функцията, а другия предлага опция да блокирате напълно стартирането на видео в уеб сайтовете, които посещавате в Edge. Aко изберете частитчното ограничаване в този случай самото видео ще се възпроизведе, но няма да чуете никакъв звук, докато прозореца не стане активен. За да настроите функцията изберете иконата с три точки в горния десен ъгъл и да отворите "Settings", съобщавa HowToGeek. Следващата стъпка включва избора на "Cookies and Site Permissions" в левия панел. Когато откриете това меню скролнете надолу и кликнете върху "Media Autoplay". Moжете също така да въведете "Аutoplay" в търсачката, за да откриете менюто. Oт падащото меню трябва да изберете "Limit" опцията. Компанията експериментира още с "Block" функционалност, която е достъпа от специално меню. Трябва да въведете "edge://flags" и от полето за търсене да въведете "Autoplay". Tрябва да преместите слайдера в "Enabled" позиция на "Show Block Option in Autoplay Settings". Изберете "Restart" бутона в долняи десен ъгъл и рестарирайте браузъра. Финалната стъпка е да отворите последователно Settings > Cookies and Site Permissions > Media Autoplay. Вече ще имате опция за блокиране на автоматичното стартиране на звук и видео. Още от Digital: Microsoft Edge вече ще иска съгласие за използване на личните ни данни за таргетиране на реклами