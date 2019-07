Gmail е най-популярната услуга за комуникация с имейли, който има лесен за използване интерфейс и е безплатна. Ако все още не разполагате със собствен акаунт може би е време да обмислите да си направите регистрация. След като го направите ще можетe да се убедите сами в предимствата на всички атрактивни функции, които предлага Gmail. Създаването на профил се синхронизира автоматично с другите популярни услуги на Google, като например YouTube и Maps. Mожете и лесно да превключвате между два активни профила. Добрата новина е, че са нужни няколко кликвания в менюто на Gmail, за да го направите. Ето какви стъпки да следвате, според AndroidAuthority. 1. Oтворете официалната страница на Gmail и кликнете върху "Create New Account" бутона. 2. Въведете желаната информация за регистрация, като потребителско име, парола и изберете "Next". 3. Google ще поискат да добавите и телефонния си номер от съображения за сигурност. 4. След като го направите ще получите SMS на указания номер с код за верификация. 5. Напишете го в съответното поле и изберете "Verify" бутона. 6. Добавете алтернативен имейл и дата на раждане. Потвърдете с бутона "Next". 7. Последната стъпка е да натиснете няколкo пъти синята стрелка и да скролнете до опцията "I Agree". След като финализирате процеса вече ще имате регистриран собствен акаунт в Gmail. Имайте предвид, че гореизброените стъпки са за създаване на профил от компютъра. Въпреки това процеса е доста сходен при смартфоните, където трябва да стартирате приложението и да следвате инструкциите на екрана. Независимо кой от двата варианта изберете ще успеете да направите и персонализирате нов акаунт в рамките на няколко минути. Oще от Digital: Десет термина и функции в Gmail, които е добре да знаем