Windows 10 получава два големи ъпдейти в рамките на календарна година. Тази стратегия остава непроменена от премиерата на операционната система през 2015г. Първата актуализация за настоящата година бе отложена с няколко седмици. Ако сте нетърпеливи да изпробвате сами подобренията в Windows 10 May 2021 Update ще ви информирахме, че финалната версия вече е готова. Представителите на Windows Insider програмата вече имат достъп до файловете и могат да инсталират ъпдейта на своите компютри. Масовото разпространение на Windows 10 May 2021 Update за всички съвместими устройства ще стартират в следващите седмици. От Microsoft запазват правото си да предложи допълнителни оптимизации, които подобряват работата на aктуализацията преди официалната премиера. В момента Release Preview канала позволява да се изтегли Windows 10 21H1 Build 19043.928, включително и под формата на ISO файл за т.нар. "чиста" инсталация на актуализацията. За разлика от предходни години този път майския ъпдейт не включва сериозни промени за собствениците на компютри. Причината е, че компанията вече използва първата актуализация за годината предимно за отстраняване на настоящи бъгове в работата на софтуера. Интеграцията на повече нови функционалности вече е приоритет в есенната актуализация на Windows 10. Именно това е причината Windows 10 May 2021 Update да е насочен към подобряване на сигурността, възможностите за дистанционна работа и обучение и общата производителност на софтуера. Актуализацията оптимизира работата на Windows Defender Application Guard и включва опции за използване на няколко камери с Windows Hello. Aко сте нетърпеливи да изпробвате Windows 10 May 2021 Update може да проверите в Windows Update секцията в менюто с настройки. След това изберете Check for Updates. Бъдете търпеливи, ако не виждате актуализацията, чиято официална премиера вероятно ще стане факт на 11 май, когато е следващия "Patch Tuesday".