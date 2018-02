Независимо колко добър е лаптопа ви вероятно поне веднъж сте искали да имате още малко време за работа преди да се изчерпа напълно батерията. Купуването на допълнителна батерия е най-подходящото решение, но има и друг начин как да си осигурите допълнително време, ако устройството ви работи с Windows 10. Това е възможно благодарение на нова функция на Microsoft, която се казва Power Throttling. Основната цел на този инструмент е да предоставя на потребителите повече контрол над енергията, която консумират отделните приложения. Power Throttling обръща специално внимание на програмите, които работят във фонов режим. Трябва да отделите няколко минути от времето си, ако искате да активирате функцията на лаптопа. Ето и как да го направите, според MakeUseOf. 1. Oтворете последователно "Settings>System>Battery>Battery Usage by App". След като го направите ще видите информация за това колко батерия изразходва всяко едно приложение. 2. Кликнете върху приложението, за което искате да активирате Power Throttling. 3. Премахнете отметката пред "Let Windows decide when this app can run in background". Aко искате да видите кои приложения са активни и използват Power Throttling направете следното: 1. Отворете Task Manager и кликнете върху "Details". 2. Кликнете с десни бутон на мишката върху хедърите на всяка една колона и изберете "Select Columns". 3. Скролнете до "Power Throttling", която е в края на списъка и сложете отметка до името ѝ, за да я добавите към видимите колони. Вижте лесен трик позволява Windows 10 да се стартира още по-бързо