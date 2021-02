Mного хора имат навика да използват голям брой отворени раздели в уеб браузъра. По този начин могат бързо да отворят съдържанието, което желаят. Наличието на твърде много активни прозорци влияе върху производителността, тъй като изразходва твърде много системни ресурси.

Google Chrome е водещия уеб браузър, който често е обект на критики, заради твърде високата консумация на RAM памет. Последните версии предлагат доста оптимизации, които подобряват работата на Chrome. Успоредно с това се работи над нови възможности, с които да сърфираме още по-бързо в интернет.

Ако използвате активно Google Chrome вероятно ще се зарадвате за тестова функционалност, с която можете да скролвате между всички отворени табове. Ето как да активирате "Tab Scrolling" в браузъра, според TechRadar.

1. Отворете Google Chrome и въведете chrome://flags в URL лентата на браузъра.

2. Скролнете в допълнителното меню, докато откриете опцията "Scrollable TabStrip".

3. Tрябва да активирате функцията, като кликнете на "Еnabled" бутона.

4. Ако изберете да включите и "Scrollable TabStrip Buttons" опцията ще виждате не само курсора на мишката, но също и допълнителни стрелки, улесняващи навигацията.

5. Последната стъпка е да изберете "Relaunch" бутона, за да рестартирате браузъра и запазите промените.

Google също така вече експериментират с няколко допълнителни опции за персонализация на отворените раздели. Активирането на "Tab Scrolling" означава, че всеки един следващ прозорец, който отворите намалява размера на предхоните табове.

Chrome 90 предлага възможност да изберете предпочитана големина на активните раздели при скролване. В този случай са налични четири различни възможности, а именно: "Tabs Shrink To Pinned Tab Width", "Tabs Shrink To Medium Width", "Tabs Shrink To Large Width" и "Tabs Do Not Shrink".

