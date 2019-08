Контролерите на конзолите не работят винаги, когато ги включите в компютър с Windows или Mac. Предлагаме ви ръководството на How To Geek, от което ще научите как да свържете любимия си контролер към компютъра. Това ръководство обхваща Windows и macOS, но повечето HID контролери ще работят и на Linux. Ще се наложи малко конфигурация, с която потребителите на Linux вероятно са запознати. Повечето контролери, предназначени за използване на персонални компютри, като USB Logitech контролерите са HID-съвместими устройства и поддържат протокола XInput или DirectInput, който можете да използвате в повечето игри. PlayStation 4 (DualShock 4) Windows поддържа Sony PS4 контролерите без допълнителен софтуер, стига да ги включите през USB. За да използвате безжично контролера, ще ви трябва хардуерен адаптер. Mac поддържа най-новите контролери на Sony, дори и при безжична връзка. За съжаление тези контролери се показват като общо устройство за въвеждане, което може да не работи във всички игри. PlayStation 3 (DualShock 3) Windows се нуждае от персонализиран драйвер за контролерите на PS3. Mac поддържа тези контролери без допълнителен софтуер. Само свържете безжично чрез Bluetooth или го включете с USB кабел. PlayStation 1 и 2 (DualShock 1 и 2) Контролерите на Sony за PS1 и PS2 са по-стари и не поддържат USB. Можете да използвате адаптер, но вероятно е най-добре да вземете DualShock 3, тъй като е почти напълно същият, но с безжична и USB поддръжка. Xbox One Windows се поддържа изцяло от самото начало, тъй като това е водещият контролер на Microsoft. Само включете и пуснете, или се свържете през Bluetooth. Можете дори да актуализирате фърмуера на контролера от компютъра си, ако използвате Windows 10. Mac-овете поддържат безжична връзка с Xbox One контролерите без да имате нужда от нищо, но ще се нуждаете от допълнителен софтуер, ако искате да включите контролера си през USB. Конкретно, имате нужда от 360Controller драйвер. Xbox 360 По подразбиране, Windows поддържа 360 контролерите, но безжичните контролери ще се нуждаят от специален USB адаптер. Mac се нуждае от персонализиран драйвер. Оригинален Xbox (Xbox “1”) Ще ви е необходим адаптер и някои персонализирани драйвери (https://www.s-config.com/xbcd-original-xbox-controllers-win10/). Драйверът за MacOS (http://xhd.sourceforge.net/) е по-стар и може да не работи с по-нови версии на macOS. Nintendo Switch Pro контролер Контролерът Nintendo Switch Pro работи автоматично, след като го свържете чрез Bluetooth в Windows и macOS, но ще трябва да го настроите в Steam, за да го използвате в игри. Wii дистанционни и Wii U Pro контролери Windows ще свърже контролера по подразбиране, но може да не успеете да го използвате като контролер във всички приложения. Mac се поддържа по същия начин. GameCube контролери Windows и Mac се поддържат по подразбиране чрез HID. Поддръжката може да варира в зависимост от адаптера, който имате. Можете да получите официален, но Mayflash адаптера работи добре при това е на половин цена. Този адаптер има превключвател, така че можете да го използвате на компютър и на конзола, което ще я превърне в HID устройство. Guitar Hero контролери Повечето модели трябва да работят с адаптер, така че е най-добре да проверите техните ръководства. Други контролери Старите модели контролери обикновено се нуждаят от адаптери, освен ако не получите техни актуализирани USB версии. Повечето адаптери трябва да използват стандартни XInput и DirectInput връзки и трябва да могат да се конфигурират в Steam. Контролерите на трети страни варират, но повечето трябва да използват същите стандартни XInput връзки. Ако трябва да пренасочите контролера си, можете да използвате вградения режим на Steam, Big Picture Mode. Ако трябва да го използвате в игри извън Steam, можете да опитате AntiMicro за Windows и Enjoyable за macOS, и двете опции са безплатни. Вижте 5 начина да играете видео игри на всеки телевизор, компютър или мобилно устройство