Собствениците на Android устройства имат много възможности да разберат какво се случва с батерията им. Вградените опции в платформата са недостатъчни, но все пак има начини да прецените разхода на батерията, оставащото време и дори да засечете приложенията, които я използват най-агресивно. Според How To Geek не е разумно да се използват приложенията за оптимизация, които обещават да подобрят живота на батерията, защото те спират фоновите задачи. Ето кои са по-добрите методи да се погрижите за батерията на вашето устройство. System Monitor С приложението System Monitor може да наблюдавате състоянието на Android системата. Въпреки че може да прави много различни неща, то попада в този списък, защото може да следи честотите на процесора. Приложението наблюдава най-често използваните честотни състояния на процесора - 1.2 GHz, 384 MHz и т.н. - и след това проследява колко време прекарва процесора във всяко състояние. Например, ако телефонът ви лежи на бюрото в продължение на няколко часа и сте го използвали много малко, състоянието на процесора му трябва да бъде „Deep Sleep”, което означава, че всичко работи както трябва – няма приложения, които поддържат процесора активен и изтощават батерията. Но ако играете игра през последния час, състоянието може да е нещо като 1.5 GHz. Целта е следната: ако знаете какво се случва с процесора ще имате и представа какво се случва с вашата батерия. Ако не сте използвали телефона си и най-горният процес не е „Deep Sleep”, тогава нещо се случва във фонов режим и трябва да разберете какво е то. За щастие, System Monitor може да ви помогне с това. Изберете таба „Top Apps”, за да видите кои приложения са най-активни в реално време. Най-горното приложение винаги е самото приложение System Monitor. Разгледайте приложенията под него, те ви интересуват. Приложението има и уиджит, който може да използвате. AccuBattery Приложението AccuBattery предлага подробна информация за вашата батерия, която включва оставащото време, скоростта на разреждане и колко батерия се изразходва (в mAh) при изключен и включен екран, както и процента на използване на батерията на час. Страницата „Discharging” предоставя по-подробна информация. Тя е разделена на различни подраздели, където ще намерите конкретна информация за: - Използване на батерията: при включен екран, при изключен екран, при състояние на дълбок сън, използване на батерията от приложенията. - Скорост на разреждане: при включен и изключен екран, комбинирана употреба и текуща консумация на батерия в mAh. - Използване на батерията от приложенията, които използвате: открива кои приложения използват най-много батерия, докато работят на преден план. - Средно използване на батерията: при включен и изключен екран, комбинирано използване за определено време. - Пълни приблизителни оценки за батерията: колко дълго ще издържи батерията ви при пълно зареждане при включен екран, при изключен екран и при комбинирана употреба. Това е изключително лесен начин да разберете къде изтича живота на батерията ви. На всичкото отгоре можете да видите кои приложения използват най-много батерията. Ако приложението, което използвате най-много е в горната част, това е добре. Но ако приложението в горната част е такова, което рядко използвате, това е проблем, който трябва да проучите допълнително. Колкото по-дълго използвате приложението AccuBattery, толкова по-точно става то. AccuBattery работи във фонов режим. Приложението има Pro версия, чиято цена е $4. Better Battery Stats От това приложение може да се ползват тези, които са разкодирали телефона си. То ви дава подробен поглед върху случващото се в устройството ви и определено е за по-напреднали потребители. Вижте защо батерията на смартфоните ни се изтощава бързо