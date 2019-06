Докато не загубим ценни за нас файлове, не се замисляме, че подобно нещо може да ни се случи. Търсите снимка или старо съобщение на своя iPhone и изтръпвате от ужас, защото не ги намирате. Изненадващо лесно е да изтриете текстови съобщения на вашия iPhone. Един погрешен допир на екрана и готово, съобщенията ги няма. За щастие не е невъзможно да възстановите изтритите текстови съобщения от вашия iPhone или iPad. А как става това може да разберете от информацията на Make Use Of. 1. Възстановяване на изтрити текстови съобщения от архива Ако сте включили iCloud Backup, можете да възстановите изтритите текстови съобщения, но това не е лесно. Трябва напълно да рестартирате телефона си, след което да го възстановите от архива. Този метод обаче не е съвършен. От iCloud Ако решите да направите това, посетете Settings -> General -> Reset и изберете да изтриете данните от телефона си. Не забравяйте, че ще трябва да възстановите данните след това от създадения резервен файл, който е записан преди да сте изтрили съобщенията, което може да доведе до загуба на други данни. За щастие, можете да проверите, за да видите кога за последно сте архивирали, преди да прибегнете до драстични мерки. Отидете в „Settings“, след което докоснете името си в горната част на екрана. Оттук превъртете надолу до „iCloud Backup“. Имате късмет, ако плъзгачът е на позиция „On“. Ако е, докоснете етикета „iCloud Backup“. Тук, под бутона „Back Up Now“ ще видите последния път, когато телефонът е бил архивиран в облака. За съжаление не можете да видите пълна история на архивите. От iTunes Резервните копия от iTunes са много по-лесни за възстановяване. Тази опция обаче е полезна, само ако сте направили последното резервно копие, преди да сте изтрили съобщенията. Ако сте синхронизирали след изтриването на съобщенията, нямате късмет. За да възстановите от iTunes, включете вашия iPhone в компютъра. iTunes трябва автоматично да се стартира. След известно време трябва да видите вашия iPhone, който да се появи в менюто от лявата страна на екрана. След като го направите, кликнете върху „Summary“ в секцията „Settings“ на менюто. Ако имате активирани резервни копия, трябва да видите опцията „Restore Backup“ под секцията „Backups“ на главния екран. 2. Възстановяване на изтрити текстови съобщения чрез приложения на трети страни Ако искате да възстановите изтрити текстови съобщения, но не сте направили резервно копие, шансът ви за успех не е голям. Има много приложения на трети страни, които обещават да извлекат изтрити текстови съобщения и други данни, но те не са магически. Повечето от тези приложения са безплатни или поне така изглеждат. Щом ги инсталирате се оказва, че за да направите нещо, трябва да платите. Цената обикновено не е малка, а след като платите, няма гаранция, че тези приложения действително ще възстановят изтритите текстови съобщения. Освен това, някои от тези приложения са опасни, защото се предлагат от компании, които искат да спечелят от хората, които отчаяно търсят изтритите си съобщения. Ако сте изчерпали опциите и не сте сигурни как да възстановите изтрити текстови съобщения по друг начин, едно от тези приложения може да е единствената ви възможност. В този случай внимавайте и отделете време, за да потърсите отзиви от хора, които действително са използвали продуктите. Не се доверявайте на прегледи на уебсайта на софтуера. Ако нещо изглежда прекалено хубаво, за да е истина, вероятно не е. Вижте най-полезните съвети при създаване на резервно копие на информацията от вашия iPhone