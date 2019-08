Искате ли приложение, с което да може да проследявате местоположението на приятелите и членовете на семейството си на картата? Несъмнено звучи малко страховито, но в наши дни повечето хора непрекъснато споделят местонахождението си в социалните медии. Ако това не ви притеснява разгледайте списъка на Make Use Of съдържащ Android приложения, с които може да откривате приятели чрез GPS. 1. Glympse (безплатно) Glympse се превърна в едно от най-популярните приложения за проследяване на местоположението в Play Store. Неговата цел е да можете бързо и лесно да споделяте вашата GPS локация с приятели, семейство и колеги. Една от най-добрите характеристики на Glympse е, че не изисква получателите да се регистрират, за да видят къде се намирате на картата - те се нуждаят само от уеб връзка. Glympse също така има важна функция за безопасност – всички функции автоматично се изключват след определен период от време. По този начин няма опасност да забравите да изключите споделянето на местоположение и случайно да излъчвате местонахождението си в продължение на часове. 2. Sygic Family Locator (безплатно, с покупки в приложението) Приложението Sygic Family Locator е идеално за всеки, който има деца и иска да следи тяхното местоположение през цялото време. Можете да го използвате, за да видите местоположението в реално време на всеки друг от вашето семейство, който използва приложението. Има и вградена услуга за съобщения. Sygic Family Locator има SOS бутон за родители. Когато бъде натиснат, той веднага ще маркира позицията на децата на картата. Родителите също могат да настроят известия, така че да получават сигнал, когато детето им достигне определена дестинация (например училище или къща на приятел). Приложението поддържа и създаването на безопасни / опасни зони - ако детето пресече границата, родителите получават известие. 3. Find My Friends Ако искате да намерите местоположение на приятел по мобилния му номер, пробвайте приложението Find My Friends. Основната характеристика е очевидна – да очертае GPS местоположението в реално време на приятелите ви на картата, но приложението има няколко други полезни функции. Те включват временно споделяне на местоположение, вградена чат услуга за незабавни съобщения, търсене на упътвания и калкулатор за приблизително време на пристигане. Можете да активирате и деактивирате споделянето на местоположение според нуждите като се предлагат подробни настройки, за да контролирате точно кой може да вижда вашето местоположение. 4. A-GPS Tracker (безплатно) Въпреки че този вид приложения са много удобни за проследяване на малки деца, те вършат чудесна работа и за хора които са в извън населени места – като туристи, лагеруващи на палатки и т.н. Туризмът в непознати райони може да представлява реална опасност за вашата безопасност. Ако времето внезапно се промени, лесно може да се изгубите. Ето защо преди да потеглите, инсталирайте приложението A-GPS Tracker на устройството си. То е създадено специално за туристи. 5. Life360 Приложението Life360 използва кръгове (Circles), за да управлява с кого споделяте местоположението си. Така че независимо дали искате приложение за проследяване на приятели или членове на семейството си, струва си да го проверите. Можете да изберете кога да споделяте местоположението си с всеки кръг. Например, може да искате да споделяте местоположението си с колегите си, вечер след работа, но не и през уикенда. Всеки кръг има лична карта и услуга за лични съобщения, които могат да виждат само другите членове на кръга. Вижте как лесно да манипулираме местоположението си на смартфон с Android