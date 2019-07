Трябва да инсталирате ново копие на Windows? Стартирането на Windows 10 (и Windows 7) от USB флашка е лесно. След минути ще имате нова версия на Windows, инсталирана на вашия компютър, лаптоп или медиен център. От информацията на Make Use Of ще научите всичко, което трябва да знаете за инсталирането на ново копие на Windows 10 от USB устройство. За да инсталирате Windows 7 или Windows 10 от USB флашка, тя трябва да е с най-малко 8 GB място за съхранение. Преди да продължите, уверете се, че USB флаш устройството е форматирано. Освен това е добре да разбирате разликата между UEFI и BIOS. По-старите компютри разчитат на основната входно / изходна система (BIOS) за зареждане на операционната система и за управление на данни между операционната система и устройствата. През последното десетилетие UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) замени BIOS. UEFI може да помогне с PC диагностиката и поправки без допълнителен софтуер или медия. За щастие, най-разпространените методи за инсталиране на Windows 10 от стартиращо USB флаш устройство поддържат UEFI и остарелия BIOS хардуер. Така че, каквато и опция да изберете, трябва да работи за вашия хардуер. Подгответе USB устройството Поставете форматираната USB флаш памет във вашия компютър или лаптоп. Готови ли сте да инсталирате Windows 10? Въпреки че съществуват няколко метода, най-лесният начин да направите това е да използвате Windows 10 Media Creation Tool. За целта, отидете на страницата Microsoft Download Windows 10 и кликнете „Download tool now“. Запазете инструмента на компютъра си. Размерът му е около 20 MB, така че не трябва да отнеме твърде много време при бърза интернет връзка. Веднъж изтеглен, стартирайте инструмента и кликнете върху „Accept“, когато бъдете подканени. Ще имате две опции. Изберете „Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC“ и кликнете върху „Next“. Задайте предпочитания от вас език от „Language“, полето „Edition“ на Windows 10 и системната архитектура в полето „Architecture“. Обърнете внимание, че ако тези настройки не могат да бъдат променени, трябва да изчистите квадратчето до „Use the recommended options for this PC“. Натиснете „Next“. Изберете USB flash drive, след това „Next“ и после изберете USB флаш устройството от списъка. Кликнете „Next“, за да потърсите изтеглените инсталационни файлове на Windows 10. Ще трябва да изчакате, времето ще зависи от скоростта на интернет връзката ви, все пак ще бъдат инсталирани няколко гигабайта данни. Инсталирайте Windows 10 от USB устройството USB устройството вече може да се използва за инсталиране на Windows 10, така че всичко, което трябва да направите, е да го премахнете безопасно от компютъра си, след което да го поставите в целевото устройство. Включете компютъра, на който ще инсталирате Windows 10 и изчакайте да открие USB устройството. Ако това не се случи, рестартирайте, като този път натиснете клавиш, за да влезете в UEFI / BIOS или менюто за зареждане. Уверете се, че USB устройството е открито, след което го изберете като основно устройство за зареждане. Вече сте готови да инсталирате Windows 10! Започнете, като стартирате съветника за инсталиране. Обърнете внимание, че някои инсталации могат да продължат след като се логнете, така че бъдете търпеливи. Струва си също така да проверите за актуализации на Windows (Settings > Updates & Security > Windows Update) след инсталацията, за да сте сигурни, че всичко е актуално. Вижте как да възстановим Windows 10 до по-ранно състояние