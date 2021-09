Изтеглянето на видео от разнообразната колекция на YouTube е възможно, чрез външни приложения, услуги и разширения за браузърите. Ако сте изпробвали подобни решения вероятно сте забелязали, че дизайна на страниците с тази функционалност не винаги е базиран на последнитe тенденции. Много от алтернативните сайтове за изтегляне на съдържание от YouTube възпроизвеждат досадни реклами или прехвърлят към опасни линкове. С оглед сигурността е добре да не прибягвате до нелегитимни страници, тъй като могат да разпространяват вируси и зловреден софтуер. Добрата новина е, че Google вече са започнали да експериментират с опция за даунлоуд на видео. Практичната функционалност ще е достъпна първо за YouTube Premium акаунтите, което донякъде не е изненадващо. Премиум профилите вече има как да изтеглят видео от мобилните версии на YouTube, като новия инструмент ще позволи да го правят и от десктопите. Тестовата фаза се очаква да продължи до 19 октомври, информира DigitalTrends. Функцията може да се активира от менюто на YouTube профилите в Labs секцията. Tрябва да скролнете докато не видите "Download Videos From Your Browser" и да изберете "Try It Out" опцията След това ще виждате допълнителен "Download" бутон до стандартните "Share" и "Save". Нова секция в акаунтите ще възпроизвежда пълен списък с изтеглените клипове. Добре е да знаете, че всеки профил може да използва само една експериментална функция в даден момент. Това значи, че ако работите с друга ще трябва да я включите отново от менюто. На този етап резолюцията на изтегляне на клипове е редуцирана до 1080p, но ако Google разширят обхвата на функцията до повече потребители вероятно ще увеличат качеството. Още от Digital: YouTube тестват функция за автоматичен превод на заглавията и описанията на клиповете