Може би сте забелязали, че има моменти, в които смартфона ви не спира да инсталира актуализации на приложенията, които сте изтеглили от Google Play. По подразбиране изтеглените от Google Play приложения автоматично се актуализират, когато има наличен ъпдейт и това е нещо добро, защото може да се възползваме от по-добър интерфейс и производителност.

Има обаче и недостатъци на автоматичното инсталиране на актуализации на приложенията – бързо хабене на батерията, прекъсване на нещата които правим в момента с устройството си и така нататък.

За щастие има лесен начин за изключване на функцията за автоматично обновяване на приложенията. От PC World ще ни научат как да спрем автоматичното инсталиране на приложения от Google Play.

1. Стартирайте Google Play Store приложението. Натиснете иконата с три линии за меню в горния ляв ъгъл. Изберете ‘Settings‘.

2. Под ‘General’ изберете ‘Auto-update apps’.

3. Докосването на тази опция ще ви даде три възможности, които могат да бъдат конфигурирани по всяко време. Те са 1) Do not auto-update apps 2) Auto-update apps at any time. Data Charges may apply и 3) Auto-update apps over Wifi only.

4. Изберете първата опция, тя ви дава възможност за ръчна актуализация на приложенията. Вие ще получавате известия за наличните актуализации на приложенията и когато решите ще може сами да изтеглите ъпгрейдите.



Ръчно актуализиране на приложенията

1. За да актуализирате ръчно едно приложение, трябва да отидете в списъка с приложенията ви.

2. Списъкът е разделен на две части: всички инсталирани приложения на телефона ви, понастоящем и всички приложения, които някога сте изтеглили от Google Play магазина. Приложенията, които имат налични актуализации са изброени в горната част на ‘Installed’ раздела. Можете да инсталирате актуализациите една по една или всички наведнъж като натиснете бутона ‘Update All’ в горната част.