Aко сте собственик на iPhone разполагате с разнообразни възможности да споделитe екрана на смартфона с компютър Mac. Екосистемата на Apple предлага отдалечен достъп до различни функции и опция за синхронизиране на файлове между устройствата. Проблемът е, че повече хора разполагат с машини, които са базирани на Windows. Има как да постигнете същия ефект, дори ако компютъра използва тази операционна система.

Най-лесният вариант е да изтеглите външно приложение като LonelyScreen. Това е един от най-добрите инструменти за споделяне на екрана на iPhone или iPad с Windows, който ще откриете в интернет. Голямото предимство на тази програма е, че позволява компютрите да приемат AirPlay връзки. Ето и как да работите и да се възползвате от предимствата на LonelyScreen, според MakeUseOf:

1. Първата стъпка е да отворите официалния уеб сайт на LonelyScreen и да кликнете върху Download For Windows бутона, разположен под Free Trial Download.

2. Изчакайте няколко секунди, докато завърши инсталацията на софтуера.

3. Много е вероятно да видите изскачащ прозорец на Windows Firewall, който ви информира, че блокира приложението.

4. Сложете отметка в полето преди „Private Networks, Such As My Home or Work Network“.

5. Изберете „Allow Access“ опцията в долната част на прозореца и отворете LonelyScreen.

6. Aко на екрана се покаже предупреждение, че използвате безплатната версия на приложението кликнете върху "Mayby Later".

7. След като продължите ще видите основния интерфейс на LonelyScreen, от който да стартирате излъчването.

8, Кликването върху текста LonelyScreen позволява да смените името на своя AirPlay сървър.

9. Вземете смартфона или таблета, за да започнете да контролирате съдържанието, което се споделя с компютъра.

