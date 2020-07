Мобилната фотография ежедневно ни отвежда на различни приключения. Всеки от нас разкрива себе си чрез кадрите, които заснема и историите, които разказва с тях. Още по-вълнуващо е, когато успеем да ги разкажем чрез магията на видеографията и да участваме в конкурса Huawei Next-Image Awards 2020.

Безспорно, една от най-предизвикателните категории в тазгодишния конкурс е Live moments. В нея, можете да участвате с видео съдържание с дължина от 10 секунди до 10 минути. Всеки опит за любителско видео има двоен шанс за впечатляващи награди.

Глобалното жури може да отсъди за вас една от три Гран При награди от 10 000 долара и над 70 смартфона Huawei P40 Pro, мобилното фотографското чудо с четворната Ultra Vision Leica камера. Huawei България от своя страна ще награди трите най-добри участия в конкурса, независимо дали са снимки или видеа, съответно с най-новия ултрапреносим и стилен лаптоп Huawei MateBook X Pro, Huawei P40 Pro и модерния спортен смарт часовник Watch GT2.

Талантливият млад влогър и кинорежисьор Крис Захариев, носител на Наградата за Полет в изкуството „Стоян Камбарев” 2020, винаги успява да направи своята аудитория съпричастна с неговото видео съдържание. Като истински вдъхновител, Крис споделя най-важните 5 стъпки за него, за да може всеки от нас, в домашни условия и със смартфон Huawei в ръка да заснеме видео, достойно за победител в Huawei Next-Image Awards 2020.

Ето неговите 5 съвета от първо лице за качествена мобилна видеография:

Изберете любима песен.

„Първото нещо, което винаги правя, когато се подготвям за снимане, е да прекарам часове в слушане на различна музика, докато намеря правилното парче, което да пасне на идеята и усещането в главата ми. В интернет има чудесни както платени, така и безплатни музикални библиотеки. Не е нужно да прекарвате чак толкова много време, но е хубаво да имате нещо харесано преди да започнете снимки. Помага винаги!“

Мислете монтажно

„Мислете как това, което снимате, ще се монтира. Какви кадри ще има преди и след него? Подхождат ли си? Имам ли нужда от още нещо от тази локация/този момент? Това е много важно и ми отне много дълго време и проекти да го науча.

Пример: С приятели сте. Снимате залез. Просто един кадър достатъчен ли е да предадете атмосферата? Дали няма да ви потрябва и някоя от птиците, които летят над вас? Ами кадър как вашите приятели гледат залеза? Ами потрепващата от вятъра трева пред краката ви? И така нататък... Всичко това се нарича монтажно мислене.“

Използвайте различните обективи

„Различните обективи за снимане, монтирани в телефоните, са все по-разпространени. А тези в Huawei P40 Pro, който използвам, надминаха всичките ми очаквания! Ако имате - използвайте ги непременно! Направете едно и също движение с различните обективи. Експериментирайте!“

Добавете движение в забавения каданс

„Когато снимате на забавен каданс, изглежда много по-кинематографско, когато вие също се движите, докато снимате. Независимо дали към обекта, или отдалечавайки се от него. Не се притеснявайте, че кадърът ще се разклати. Забавеният каданс забавя и изглажда и вашето движение. Ако стъпвате внимателно, може дори да не се усети в кадър.“

Винаги добавяйте човешкия елемент

„Със сигурност сте попадали в ситуация, в която снимате нещо изключително красиво за вас, но в кадър, то ви седи скучно, не толкова специално. От скоро открих решение, което работи безотказно в тези ситуации - човешкия елемент! Какво имам предвид? Пример: У дома сте. Залез е. Слънцето огрява красиво вашите завеси. Изваждате телефона, за да щракнете един готин кадър, но нещо липсва...

Протягате ръка и бавно откривате завесата, докато Слънцето блесне със своите лъчи в обектива. И бум-кадърът е топ! Или пък е есен и сте в планината. Спуснала се е мъгла. Снимате пътя пред вас, но изглежда малко скучно. Ако сте с приятел - снимайте го как тича по пътя към мъглата.

Или пътувате в кола и гледката на живо е супер, но заснета... не толкова. Нека приятел подаде ръка през прозореца - бум веднага става приключенски кадър. И така нататък. Това е човешкия елемент - действие, което вие или друг човек около вас прави, за да вкара емоция в кадъра. Работи винаги!“

Следвайки тези кратки насоки от талантливия Крис Захариев, грабвайте камерата и експериментирайте! Създайте впечатляващо видео и участвайте в Huawei Next-Image Awards 2020 до 31 юли в категория Live Moments! То трябва да е заснето с Huawei смартфон, но може да бъде монтирано и обработено с предпочитан от вас софтуер от други производители.

Забавните кадри около заснемането на видео съдържанието може пък да качите в някоя от другите 5 категории за снимки - Near Far, Good Night, Hello, Life! , Faces, Storyteller и спечелете една от многото атрактивни награди.