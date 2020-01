Социалните мрежи могат да бъдат прекрасно нещо, но могат и да ни причинят сериозни проблеми, тъй като те са като инкубатор за злосторниците. Това е една от многото причини да искате да скриете профилите си в социалните медии.

Ако си имате работа с тормоз или искате да скриете профилите си в социалните медии по друга причина, от информацията на Make Use Of ще разберете как да направите това.

От тази тази статия ще разберете как да направите акаунтите си във Facebook, Instagram и Twitter, частни. Ще разберете и как могат да се откриват скрити профили в социалните мрежи.

Как да направите своя Twitter акаунт частен

По подразбиране вашият Twitter акаунт и туитове са публични и могат да се видят от всеки, дори и от хора, които не са се логнали в сайта. За да промените това, отворете Twitter в уеб браузър. От лявата лента с навигация, кликнете върху More -> Settings and privacy. В основния прозорец, кликнете върху „Privacy and safety“.

Под секцията „Tweets“ кликнете върху „Protect your Tweets“. Ще се появи поле за потвърждение, така че кликнете върху „Protect“. Вашите туитове, минали и бъдещи, сега ще бъдат видими само за тези, които ви следват. Всеки, който се опита да ви последва оттук нататък, ще трябва да бъде одобрен от вас.

Докато сте на страницата „Privacy and safety“ за максимална сигурност отидете на „Location information“ и „Photo tagging“ и деактивирайте опциите. Уверете се и че опцията „Receive messages from anyone“ е изключена.

Въпреки че тази настройка прави туитовете ви частни, тя не крие целия ви профил. В зависимост от това какво сте попълнили в потребителския си профил, всички пак ще виждат вашата информация като: име, снимка, местоположение, уеб сайт, дата на раждане, дата на регистрация, брой хора, които ви следват и т.н.

Във вашия профил, кликнете върху „Edit Profile“, за да персонализирате видимостта или информацията, съдържаща се в тези елементи.

Как да направите своя Instagram акаунт частен

Всеки може да вижда профила ви и публикациите ви в Instagram, освен ако не настроите профила си на частен. Частен акаунт означава, че трябва да одобрите последователите си, преди те да могат да виждат вашите публикации.

За да направите акаунта си частен на Android или iOS, извършете следните стъпки:

1. Отидете Instagram профила си и докоснете иконата на менюто (три хоризонтални линии).

2. Докоснете „Settings“.

3. Докоснете Privacy -> Account Privacy.

4. Поставете плъзгача до Private account в позиция „on“.

Вашите публикации няма да се показват в резултатите от търсенията на другите или на хаштаг страници. Имайте предвид, че ако харесате или коментирате публикация на някой друг, потребителското ви име ще бъде в списъка.

Ако някой не ви следва в Instagram, в профила ви ще вижда: изображението на профила ви, името ви, потребителското ви име, брой хора, които следвате, брой хора, които ви следват.

Как да направите своя Facebook акаунт частен

За разлика от Twitter и Instagram, Facebook не предлага удобен начин да направите профила си частен. Потребителският ви профил винаги може да бъде намерен, с изключение от тези хора, които сте блокирали.

Отворете Facebook във вашия браузър, кликнете върху стрелката сочеща надолу и след това кликнете върху „Settings“. След което кликнете върху „Privacy“ в левия панел.

От тази страница можете да персонализирате видимостта на отделните елементи в профила ви. Най-сигурният вариант е да изберете опцията „Only me“, а за „Who can send you friend requests?“ може да изберете „Everyone“ или „Friends of friends“.

Разгледайте и страниците Timeline and tagging и Stories за повече опции за поверителност.

Как да блокирате някого в Twitter, Instagram и Facebook

В Twitter и Instagram отидете в профила на човека, кликнете върху иконата More (три вертикални точки), кликнете върху „Block“ и след това отново „Block“, за да потвърдите.

Във Facebook, отидете до Settings -> Blocking. Въведете името на потребителя, който искате да блокирате, в полето „Block users“ и после кликнете върху „Block“.

Как се откриват скрити профили в социалните мрежи

Може би искате профилът ви в социалната мрежа да бъде напълно неоткриваем. Въпреки всичките ви усилия обаче, злонамерените хора все още могат да намерят профилите ви в социалните медии. Ето някои от начините, които хората използват, за да откриват скрити профили в социалните мрежи, заедно с начините за противодействие.

1. Tърсене чрез профилната ви снимка

Снимката на вашия профил може да бъде индексирана от търсачките. Ако някой има достъп до вашата снимка от друга социална мрежа – например от Pinterest профила ви – може да извърши търсене с нея. Ако сте използвали същата снимка другаде, тези акаунти могат да се появят в резултатите.

Най-разумно е да използвате различно изображение за всеки профил, за да затруднявате търсенето с вашата снимка.

2. Маркирани в публикации

Много е трудно да контролирате действията на приятелите и семейството си. Например може да ви маркират в туит или снимка. Потребителският ви профил все още ще бъде частен, но акаунтът ви вече ще е известен на другите.

Ако искате да спрете хората да ви маркират, или това да става само с ваше съгласие, направете следното:

- В Twitter отидете до Settings and privacy > Privacy and safety > Photo tagging и поставете плъзгача в позиция Off.

В Instagram отидете дo Settings -> Privacy -> Tags и поставете плъзгача до „Add Automatically“ в позиция „Off“.

Във Facebook отидете до Settings -> Timeline and tagging и задайте „Review tags that people add to your posts before the tags appear on Facebook?“ на „On“.

3. Чрез потребителското ви име

Много е изкушаващо, а и по-лесно да използвате едно и също потребителско име във всичките си акаунти в социалните медии. Проблемът е, че това улеснява тези, които са си поставили за цел да намерят всички ваши акаунти. Ето защо най-добре е да имате различно потребителско име за всеки акаунт в социалните медии.

4. Чрез предоставения от вас телефонен номер или имейл адрес

Почти е неизбежно да не обвързвате вашият телефонен номер и / или имейл адрес с вашия акаунт в социалните медии, тъй като повечето платформи ги използват за верификация. Не е нужно обаче да ги настройвате да бъдат публично достъпни, защото хората могат да търсят с този имейл или телефонен номер и да намерят вашия акаунт. Това дори се случва автоматично, ако някой синхронизира контактите си с акаунта си в социалните медии. Ето защо не е е добре да правите информацията си публична и да позволявате вашия акаунт да бъде намиран лесно.

В Twitter отидете до Settings and privacy -> Discoverability and contacts и се уверете, че опциите „Let others find you by your email address“ и „Let others find you by your phone number“ не са отметнати.

В Instagram, отидете в профила си и докоснете „Edit profile“, изтрийте телефонния номер.

Във Facebook отидете до Settings -> Privacy и задайте опциите „Who can look you up using the email address you provided“ и „Who can look you up using the phone number you provided“ на „Only me“.

5. Чрез връзки към други приложения

Много услуги ви позволяват да се регистрирате с данните си за вход от профил в социалните медии. Това е удобно, но внимавайте. Проверете дали това не прави публично достояние информацията за профила ви.

За да се предпазите, премахнете всички приложения на трети страни, които са свързани с вашите акаунти в социалните медии и винаги се регистрирайте с отделен акаунт за нови услуги.

В Twitter отидете до Settings and privacy -> Account -> Apps and sessions. След това влезте във всяко приложение и отменете „Revoke access“.

В Instagram, отидете до Settings -> Security -> Apps and websites- > Active и докоснете „Remove“ за всяко приложение.

Във Facebook, отидете до Settings -> Apps and websites и маркирайте всички ненужни услуги и кликнете върху Remove.

