Корейският производител от дълго време работи над следващата версия на потребителския интерфейс One UI. Собствениците на смартфони Galaxy очакват с нетърпение премиерата на ъпдейта, който ще предложи редица допълнителни функционалности. В интернет вече изтекоха снимки, разкриващи дизайна на Samsung One UI 3.0. Досега компанията оставаше мълчалива относно датата, на която ще стартират актуализациите към новия интерфейс. В крайна сметка разбираме, че Samsung One UI 3.0 ще е достъпен скоро за съвместимите устройства, тъй като Samsung потвърдиха, че ъпдейтите стартират преди края на ноември. Потребителите ще трябва да останат търпеливи за допълнителни детайли кога ъпдейта ще е наличен в отделните региони и държави по цял свят. Все пак компаняита задоволи любопиството, потвърждавайки най-интересните функции в One UI 3.0, като например обновеното Quick Settings меню с настройки. Вече ще виждаме повече информация, но също ще можем по-лесно да превключваме между аудио съдържанието и видео клиповете, които гледаме. Samsung са актуализирани и дизйана на уиджетите за Lock Sreen екрана. Освен повече възможности за персонализация ще бъде възпроизвеждана различна снимка всеки път, когато стартирате Lock Screen менюто на смартфоните. Колекцията от динамични уолпейпъри предлага по-голямо разнообразие и специална селекция от изображения в десет категории. Aктуализация на Wonderland модула ще улеснява създаването на анимирани уолпейпъри, докато Pentastic функцията ще персонализира работата на S Pen стилусите. Превключването между няколко активни приложения ще е още по-удобна задача, чрез Multi-Active Window функцията. Специални предложения като Dual Preview и Rear Camera Selfie ще бъдат достъпни за ориналния Galaxy Fold след ъпдейта към Samsung One UI 3.0. Опцията за стартиране на видео разговори във "Full Screen" режим е друго любопитно подобрение в предстоящия интерфейс. Samsung ще взаимствата някои функции и дизайнерски решения от Android 11 в новия софтуер. One UI 3.0 ще е наличен първо за смартфоните Galaxy S20 и Galaxy Note 20. След това актуализацията ще е достъпна за Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Tab S7. Още от Digital: Кога смартфоните ще получат ъпдейт към Android 11