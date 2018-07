Изключително трудно е да разберем кои компании, в наши дни събират и продават личните ни данни. За да се противопоставим на тази несправедливост, от Make Use Of препоръчват да инсталираме някое от тези нови приложения, създателите на които обещават, че те ще защитят личните ни данни. След като ЕС въведе Общият регламент за защита на данните (GDPR), няколко инструмента за защита въведоха допълнителни функции. Днес вече старите инструменти са неефективни срещу новите стилове на атака. С оглед на това, по-долу ще откриете пет нови приложения, които отиват са с една крачка напред в защита на личните ни данни. Avira Privacy Pal (Windows) Avira е известна компания със своите изключително добри безплатни антивирусни пакети. Сега когато грижата ни е към неприкосновеността на личния ни живот, Avira пусна нов безплатен инструмент, покриващ тази нужда. Privacy Pal е предназначен за Windows компютри и предлага три нива в зависимост от това, което искате: основно – спира персонализираните реклами; подобрено – спира приложенията, събиращи данни; персонализирано – с възможност за настройване на всеки от горните аспекти. Privacy Pal спира Microsoft да експериментира отдалечено с Windows инсталацията или да събира данни чрез приложенията в магазина на Windows. Той дори блокира Cortana от достъп до местоположението ви, което е един от скритите начини, по които Windows 10 ви шпионира. Have I Been Sold (онлайн) Защо получавате спам имейли? Защото в даден момент сте предоставили имейл адреса си на някоя компания и тя е продала тази информация. Have I Been Sold ви помага да проследите, коя е тази компания, за да може да ѝ потърсите отговорност. Въведете имейл адреса си и кликнете върху бутона “Have I Been Sold?”, за да разберете дали той е бил компрометиран. Ако вашият имейл е бил продаден, ще трябва да подадете сигнал за нарушителя на GDPR и да изпратите заявка, която следващото приложение в този списък ще ви научи как да направите. My Data Request (онлайн) След въвеждането на GDPR, много от водещите онлайн услуги актуализираха своите правила или условия, за да ви позволят да изпращате заявки за данните, които съхраняват за вас. Но това не винаги е толкова лесно, колкото би трябвало да е. My Data Request ви показва как да подадете заявка. Сайтът има подробни ръководства за повечето сайтове, за които е известно че съхраняват тонове лични данни на потребителите си. Кликнете върху името и ще намерите или линк към мястото, където можете да изтеглите данните си, или процедурата как да стане това. В случай, че трябва да попълните формуляр или да изпратите имейл, My Data Request има готови шаблони. Privacy Possum (Chrome, Firefox) Това е едно много полезно безплатно разширение за браузъра, което блокира онлайн проследяването. Privacy Possum блокира четири основни метода за онлайн проследяване. Extension Police (Chrome) Вие сте бдителни за уебсайтовете, които посещавате и за линковете, върху които кликате, но обръщате ли внимание на разширенията, които инсталирате? Разширението Extension Police за Chrome открива и блокира злонамерените разширения, които събират данните ви, проследяват "бисквитките" от браузъра ви и продават тази информация на други. Extension Police ви показва какво прави всяко разширение и ви позволява да го стартирате или да го спрете и да го използвате само когато се налага. Но не забравяйте, че в този случай е по-добре да деинсталирате тези разширения. Вижте гарантират ли ни сигурност облачните услуги за съхранение на информация