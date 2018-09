Обикновено може да изтеглите софтуер от Mac App Store само след няколко клика. За съжаление обаче, понякога нещата може да се объркат.

Независимо дали приложенията не могат да се изтеглят, получавате съобщение за грешки при закупуване на приложения или виждате празна страница в App Store, от Make Use Of знаят какво трябва да се направи, за да решите тези проблеми.

1. Липсващи покупки в App Store

Приложенията, които купувате от Mac App Store, се събират в секцията “Purchased”. Приложенията ви са свързани с вашия Apple ID, което означава, че ако притежавате няколко Mac компютри, можете да инсталирате приложенията си на всички тях. Приложенията винаги са на разположение за актуализиране и можете да ги преинсталирате, когато пожелаете.

По различни причини, обаче може да се случи така че в един момент вашата страница Purchased да е празна или да липсват някои приложения:

- Apple може да премахва приложения, защото са остарели.

- Разработчикът вече не се интересува от продажбата на приложението.

- App Store може автоматично да скрие приложение, което не сте инсталирали дълго време, или има проблеми със съвместимостта.

Когато дадено приложение бъде скрито, вече няма да го виждате на екрана “Purchased” и няма да получавате известия за него, но все още може да имате достъп до него. За целта, отворете App Store, и кликнете Store > View My Account. Влезте, за да видите информацията за профила си. След това, отидете на страницата “Account Information, превъртете до секцията “Hidden Items” и кликнете върху “Manage”. След това кликнете върху бутона “Unhide” за всяко приложение, което искате да се покаже отново. С тази корекция ще можете да възстановите всички липсващи приложения. Само имайте предвид, че ако приложението не е налице, кликването върху това приложение няма да направи нищо.

2. Приложенията неправилно се показват като инсталирани

Mac App Store разполага с цялата информация за вашия Apple ID, като знае кой профил използвате и следи собствеността на приложенията ви. Понякога може да срещнете проблем, при който App Store неправилно съобщава, че дадено приложение е инсталирано и затова няма да ви позволи да го изтеглите.



Възможно е да видите и съобщението “You have updates available for other accounts” (“Имате налични актуализации за други профили”), дори ако използвате един Apple ID. Този тип грешка може да се случи по различни причини.

Причина 1: Проблем с кеш паметта

В този случай, за да решите проблема, трябва ръчно да изтриете кеш паметта. Преди да продължите с тези стъпки, уверете се, че сте архивирали своя Mac. Излезте от Mac App Store с прекия път “Cmd + Q”. Отворете приложението Terminal и въведете следната команда:

open $TMPDIR../C/com.apple.appstore/

Натиснете “Enter” и ще се отвори папката com.apple.appstore във Finder. Стартирайте отново Mac App Store. Обърнете внимание, че това е кеш паметта на системата и временна папка. Не изтривайте тук файлове и папки освен тази директория.

Причина 2: Бета приложения на други устройства

Този тип проблем възниква, когато инсталирате бета версия на macOS на друг дял или външно устройство. Приложенията, които инсталирате на него, се индексират от Spotlight. Индексът, който създава системата, ще накара App Store да мисли, че дублирано копие на приложението съществува на друго устройство и ще откаже да изтегли или актуализира приложението в основния дял. Решението в този случай е просто, трябва да изтриете дублиращото копие на приложението и да възстановите индекса “Spotlight”.

Отворете “Apple Menu” и изберете “System Preferences”. Изберете “Spotlight” и преминете към таба “Privacy”. Кликнете върху таба “Plus” в долната част на списъка. Ще се отвори нов прозорец “Finder”. Добавете Macintosh HD и затворете прозореца “System Preferences”. Добре е също така да излезете от профила си и да влезете отново.

Сега се върнете в таба “Privacy” и кликнете върху знака “-“ за да извадите Macintosh HD диска. Затворте прозореца “System Preferences”. Системата ще започне да възстановява всичко на дисковото устройство, което ще отнеме известно време.

Причина 3: Актуализации на приложения на други потребителски профили

Ако използвате един компютър с няколко потребителски акаунта, може да срещнете подобен проблем. Приложенията, които инсталирате в други профили, не би трябвало да представляват проблем. Но ако изтриете потребителския профил, App Store няма да знае, че сте го направили и ще срещнете подобни проблеми. За да решите този проблем, следвайте стъпките в горната секция, за да възстановите индекса “Spotlight”.



3. Актуализации или спрени приложения

App Store предоставя редовни актуализации както на системните приложения, така и на такива от трети страни. В някои случаи изтеглянето може да не завършва и да зациклите в процеса. Може дори да видите съобщението “Waiting” или “Installing—Calculating” точно под лентата за проследяване на изтеглянето.

Изтриване на кеш паметта

Когато изтеглянето започне, App Store създава много временни файлове в кеш паметта. Първо трябва да изчистите кеш паметта в App Store, както е показано по-горе. Излезте от Mac App Store, след което отворете Terminal прозорец и въведете следната команда:

open $TMPDIR../C/com.apple.appstore/

Натиснете “Enter” и папката com.apple.appstore ще се отвори във Finder. Изтрийте всичко вътре. След това трябва да изтриете потребителската папка com.apple.appstore . За целта отидете до “~/Library/Caches/com.apple.appstore” и изтрийте всички файлове в папката “fsCachedData”.

Изтрийте съдържанието на папката за актуализации

Когато изтеглянето на приложение завърши, пакетът се премества от временна кеш папка в

MacintoshHD/Library/Updates. Ако имате проблем с инсталацията на дадено приложение изчистете съдържанието на тази папка.

Спрете процесите в Activity Monitor

Отворете Activity Monitor и задайте изгледа му на “All Processes”. Въведете “store”, за да търсите процесите, свързани с App Store, които създават проблеми:

- storedownloadd: Обхваща изтеглянията на приложения, намиращи се в App Store.

- storeinstalld: Обхваща инсталацията на приложения и техните актуализации.

- storeassetd: Обработва всички ресурси и езикови файлове на App Store.

- storeaccountd: Отговаря за удостоверяването и действа като връзка с вашия Apple ID.

Изтриване на проблемните файлове

Отидете в Finder и натиснете Cmd + Shift + G за да се отвори полето “Go to Folder”. Отворете папката “~/Library/Preferences” и изтрийте файловете “com.apple.appstore.plist” и “com.apple.storeagent.plist”. След това отидете до “~/Library/Cookies” и изтрийте файла “com.apple.appstore.binarycookies”.

След като изтриете всички файлове, изберете Apple Menu > Shut Down и натиснете бутона за захранване, за да стартирате Mac отново. След това проблемът трябва да изчезне.

4. Празна страница

Един от най-известните проблеми на Mac App Store е когато се появи съобщението: Cannot connect to the App Store (Не може да се свърже с App Store). Причините за него са много, но ето какво може да направите.

1. Първо, трябва да проверите връзката си с интернет. Отворете Apple Menu > System Preferences. Изберете “Network” и се уверете, че има зелена икона до мрежата в лявата странична лента. Ако до мрежата има червена икона, връзката ви с интернет е лоша.

2. Понякога проблемът може да не е от вас, затова проверете страницата “System Status”, за да видите информация за състоянието на услугите на Apple, като iCloud, App Store и др. Ако дадена услуга има червена икона до нея, тя е недостъпна в момента.

3. Ако виждате съобщението за грешка дори ако иконите са зелени, изберете Store > Logout и излезте от App Store. Стартирайте приложението отново и влезте отново.

5. Грешки при закупуването на приложения

Рядко, но все пак е възможно да видите следното съобщение: “We could not complete your purchase: Unknown Error” (“Възникна грешка при обработването на поручката ви”). Този проблем възниква, когато актуализирате MacOS или използвате няколко Apple ID.

За да разрешите проблема трябва да отворите App Store и iTunes и да се уверите, че използвате едно и също Apple ID и в двете приложения. Ако използвате два отделни Apple ID, излезте от приложенията и влезте отново с един Apple ID.

Ако все още виждате същото съобщение за грешка, може да имате проблем с Общите условия на iTunes. Когато правите значителна актуализация на macOS, Apple иска да приемете отново условията. В този случай излезте от приложенията, приемате новите Общи условия и ги стартирайте отново.

