Възможността да забравите някоя от паролите си за достъп до профилите си е доста голяма, ако не използвате специализирани програми за тази цел. Мениджърите на пароли са ефективно решение на проблема, но по една или друга причина не се използват от много потребители. Facebook е основно средство за комуникация и откриване на съдържание в интернет, което е причина да прекарвате все повече време в социалната мрежа. Много хора биха се чувствали доста неприятно, ако забравят паролата за акаунта си. Истината е, че не трябва да се притеснявате излишно, тъй като има много лесен начин да се справите със ситуацията и да възстановите кода си за достъп до Facebook. Компанията се е погрижила да направи процеса максимално бърз и удобен за всички. Ето какво да направите, за да възстановите забравена парола за Facebook, според MakeUseOf: 1. След като въведете грешна парола в логин страницата ще видите отдолу бутона "Recover Password". 2. Нeoбходимо е да въведете имейла, с който сте регистрирали своя акаунт и да натиснете "Search". 3. Facebook ще ви покажат допълнителен прозорец, след като верифицират имейла, от който потвърдете с "This is my account". 4. Изберете предпочитан от вас имейл за възстановяване на паролата. 5. Потвърдете като напишете кода изпратен в имейла. 6. Остава само да изберете и да запазите нова парола за достъп до Facebook. Имайте предвид, че бихте могли например да използвате акаунта си в Google за достъп до Facebook. Aко сте свързали своя Gmail със социалната мрежа ще имате веднага достъп до меню за възстановяване на загубена парола. По този начин няма да се налага да получавате имейл и да потвърждавате изпратения код, за да изберете нова парола. Независимо кой вариант изберете ще можете много бързо да възстановите достъп до свия акаунт. Още от Digital: Най-големите проблеми в сигурността на Facebook