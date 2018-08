Google започнаха да ъпдейтват мобилното приложение на Gmail за смартфоните с Android, което вече предлага няколко допълнителни функции. Най-интересното подобрения в настоящата актуализация без никакво съмнение са новите Swipe жестови команди, които можем да използваме в услугата. Благодарение на тях ще можем още по-лесно да откриваме съдържание, да преместваме съобщения в отделни папки или да блокираме имейлите на даден контакт в Gmail, предаде CNet. За в бъдеще са необходими само няколко плъзгания на пръста върху екрана, за да отворите и разгледате входящата си кореспонденция и да не позволи да бъдете затрупани с множество непрочетени съобщения. Интеграцията на новите Swipe икони ще сложи край на досадното отваряне на допълнителни прозорци и менюта. Новата версия включва и Snooze функция, с която да блокирате за определен период от време даден получател. Идеята е бързо да виждате само имейлите, които са важни за вас. Припомняме ви, че досега можехме единствено да изтриваме или архивираме имейли, чрез жестове от смартфона. Новият ъпдейт, обаче разширява значително тази функционалност, добавяйки още "Move to a different email folder", "Mark emails as read or unread", "Snooze" и " No Action". Както имената им подсказват с тях може да местим имейли в определени папки или да маркирате определени съобщеният като прочетени или непрочетени. За да се възползвате от тези функции ви трябва ъпдейт към Gmail 8.5.20 . Oще от Digital: Шест полезни трика за Gmail, които може би не знаете