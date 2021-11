Софтуерните технологии на Microsoft се използват и улесняват милиони потребители всеки ден. Windows е най-популярната операционна система, а продукти като Office приложенията и Outlook са предпочитани от бизнеса. Важен елемент от екосистемата на компанията е OneDrive. Облачната услуга позволява да съхранявате и синхронизирате информацията си между всички устройства, които използвате. Aко имате повече документи и файлове е добра идея да организирате съдържанието в отделни папки. Това ще спестява ценно време всеки път, когато опитвате да откривате снимки, текстови документи и друго съдържание в OneDrive. Изтриването на папки е полезен начин да не синхронизирате определени файлове и респективно да освободите памет. Ето как да го направите, според HowToGeek: Изтриване на файлове и папки в OneDrive oт компютъра 1. Oтворете OneDrive от предпочитания браузър. 2. Логнете се в своя акаунт. 3. Кликнете върху "My Files" секцията във вашия профил. 4. Изберете файл, който искате да изтриете. Маркирането на няколко документа става със задържане на Ctrl (Windows) и Command (Mac) бутоните. 5. Избраните файлове ще са показани на сив фон със синя отметка в горния ляв ъгъл. Изберете "Delete" от менюто, за да ги изтриете. 6. Премахването на съдържание може да стане от иконата на OneDrive в лентата с инструменти. 7. Кликнете "Open Folder" от допълнителния панел, за да отворите файловете във File Explorer. 8. Oт файловия мениджър отново ще трябва да направите своя избор и да изтриете файловете с "Delete" бутона. Изтриване на файлове и документи от смартфоните 1. Инсталирайте и отворете приложението OneDrive. 2. Ако знаете името на файла може да използвате вградената търсачка. 3. Кликването на "See All" ще покаже всичките файлове, освен последно отворените на началния екран. 4. За да видите папките с документи трябва да изберете "Files" иконата в долното меню. 5. След като отворите файл или папка, която искате да изтриете изберете символа с три точки в десния ъгъл. 6. Остава да потвърдите с "Delete" и да премахнете съдържанието от своя профил. Oще от Digital: Вече ще можем да споделяме големи файлове с Microsoft OneDrive