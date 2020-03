Google Maps е най-добрата картографска услуга в мрежата. Лесно може да намерите дадено място, да планирате маршрут или просто да разгледате света от комфорта на вашия дом.

Една недостатъчно използвана функция е възможността за създаване на персонализирани карти, които след това могат да бъдат споделяни с други публично или частно. От Make Use Of показват как да създадем карта и след това да я споделим с други хора и дори да си сътрудничим е тях.

1. Създайте вашата съвместна карта

За начало влезте в Google профила си. Сега е време да създадете празна карта. За целта кликнете Menu –> Your places –> Maps.

Ако някога сте създавали или гледали споделена карта, тя ще се появи в този списък. Можете да кликнете See all your maps, ако искате да филтрирате този списък по собственост или дата. За сега кликнете върху Create map. Това ще покаже празна, неозаглавена карта в нов прозорец.

2. Редактирайте вашата съвместна карта

- Настройте вашата карта



Първото нещо, което трябва да направите, е да дадете име на картата си. За целта кликнете върху Untitled map. Можете също да добавите описание, ако желаете. Кликнете върху Save, когато сте готови.



След това изберете дизайн за вашата карта. Кликнете върху стрелката сочеща надолу до Base map, за да видите опциите. Кликнете върху желаната от вас опция и картата автоматично ще се актуализира. Не се притеснявайте, можете да промените и двете опции по всяко време, ако промените мнението си.

- Създайте вашата карта

Вече можете да започнете да създавате вашата карта. В горната част има поле за търсене, където можете да търсите конкретни неща - градове, забележителности, ресторанти и т.н. На картата ще бъде поставен щифт за всичко, което търсите тук.

Слоевете по същество са начин за организиране на различните неща на вашата карта. Кликнете върху име на слой, за да го преименувате, може да го скриете или покажете, или да кликнете върху Layer options > Delete this layer, за да го премахнете.

Използвайте лентата с инструменти под полето за търсене, за да добавите елементи към картата си. Опциите отляво надясно са:

– Undo: отмяна на последното ви действие.

– Redo: отмяна на „Undo“.

– Select items: премества картата и избира ориентири. С избран ориентир можете да кликнете върху „Add to map“.

– Add marker: поставя щифт върху картата. След като сте готови, добавяте име и описание, променяте цвета и иконата на щифта и предоставяте поддържащо изображение.

– Draw a line: ръчно изчертаване на вашите маршрути. Кликнете върху картата, за да започнете, и кликвайте всеки път, когато искате да поставите ъгъл, след което кликнете два пъти, когато сте готови. След това може да зададете име и да персонализирате стила.

– Add directions: добавя нов слой, където може да посочите началото и края на маршрута, който след това ще бъде картографиран автоматично.

– Measure distances and areas: кликнете върху картата, за да започнете да измервате разстояние; кликнете няколко пъти, за да създадете форма за измерване на площ. Това е временно, вижда се само от вас и ще изчезне, когато кликнете върху нещо друго.

3. Споделете вашата съвместна карта

Когато сте готови да си сътрудничите с другите кликнете върху „Share“. Ще се отвори прозореца „Sharing settings“.

Ако искате само конкретни хора да имат достъп до картата, използвайте полето „Invite people“, за да въведете имена или имейл адреси. Иконата на молив ще ви позволи да превключвате между това дали този човек може да редактира картата или само да я разглежда.

Ако искате да споделите картата си с хора, които не могат да я редактират кликнете върху „Change до Private – Only you can access“. Имате две възможности „Public on the web“ или „Anyone with the link“. След това изберете между „Can view“ и „Can edit“.

Имайте предвид, че всеки с достъп за редактиране може да реже и променя всичко, включително това, което добавяте. За да видите как ще изглежда картата ви на тези, които имат достъп само за гледане, върнете се в редактора на карти и кликнете върху „Preview“.

Споделете статична карта

Това ръководство е свързано с това как да споделяте карти с други хора и да си сътрудничите с тях. Ако просто искате да споделите местоположение или маршрут еднократно, има по-опростен процес за това.

Отворете Google Maps. Задайте картата на сграда, пешеходен маршрут или каквото и да е.

Отидете до Menu –> Share or embed map. Ще се отвори прозореца „Share“. Кликнете върху „Copy link“ и след това споделете този URL адрес с всеки, който желаете. Можете също да кликнете върху Facebook или Twitter, за да споделите директно в тези сайтове.

