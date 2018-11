Живеем във времена, в които не можем „да отлепим“ очи от iPhone-ите си. Ето защо и най-малките проблеми породени от различни приложения и функции ни изкарват извън нерви. Понякога има основателни причини да се ядосваме, но не винаги се налага да изпадам в паника. От Make Use Of смятат, че проблемите с iMessage съобщенията, за които съобщават много потребители не заслужават да се притесняваме. Случвало ли ви се е дадено съобщение да не може да се достави до определен контакт или до всички, на които е изпратено? Понякога пък може да виждате, че дадено съобщение е маркирано като „Delivered“ (изпратено), но човека за когото е било предназначено да отрича, че го е получил. Не трябва автоматично да мислите, че този човек ви лъжи, защото има много причини това да се случи. Ако виждате „Delivered“ до дадено съобщение, но то не е получено от човека за когото е било предназначено, това означава, че съобщението е доставено на друго устройство. Ако вашият контакт има iPhone, iPad и Mac и се е логнал във всички устройства с едно и също Apple ID, вашето съобщение може да се е появило на едно от тези други устройства, а не на смартфона. На теория това не би трябвало да причинява проблем. Най-честите причини, поради които iMessage съобщенията не могат да бъдат доставени Не всеки държи телефона си включен през цялото време, особено преди лягане. Ако до iMessage съобщението не виждате „Delivered“, това може да означава, че получателят е изключил телефона си. Вашето съобщение ще пристигне, когато той отново включи устройството си. Търпението е ключът в този случай. Може да смятате, че е малко вероятно по това време на деня човека да е изключил телефона си. Възможно е обаче той да е активирал самолетен режим поради някаква причина. Това прекъсва всички връзки, така че телефонът няма да получава iMessages, SMS или повиквания. Ако пък виждте „Delivered“, но не получавате отговор има и друга възможност. Устройството на този ваш контакт може да е настроено на „Не ме безпокойте“, което заглушава всички сигнали. Кога едно iMessage съобщение не може да бъде доставено? Причините едно iMessage съобщение да не може да бъде доставено са различни. За да разберете от къде идва проблема във вашия случай, трябва да опитате няколко неща. 1. Проверете Интернет връзката iMessage разчита на интернет връзка, за да работи, така че ако устройството ви няма достъп до мрежата, няма да се появи „Delivered“ до съобщението, което сте изпратили, докато телефонът не получи интернет достъп. Проверете дали това е проблемът, като отворите Settings > Wi-Fi. 2. Уверете се, че iMessage е включен Отидете до Settings > Messages. iMessage вече трябва да е активиран, ако не е оправете нещата. Дори ако iMessage вече е включен, струва си да го изключите и отново да го включите. Ще трябва да изчакате няколко минути, докато се активира отново. 3. Изпратете текстово съобщение вместо iMessage Ако вашият контакт няма устройство на Apple, няма да може да получи вашето iMessage съобщение. Това означава, че ще трябва да му изпратите SMS. Ако интернет връзката ви не е стабилна, можете да обвържете iMessages с SMS услугата. В този случай съобщенията ще се изпращат като традиционни текстови съобщения ако нямате интернет връзка. За целта отидете в Settings > Messages > Send as SMS. По подразбиране вашият iPhone използва iMessage при чат между устройства на Apple. 4. Рестартирайте вашия iPhone Чрез рестартирането на вашия iPhone вие няма да загубите никакви дании, само ще спрете софтуера, който се изпълнява във фонов режим. За iPhone 7 и по-старите модели, задръжте натиснати бутоните „Home“ и „Power“ за около 10 секунди. Ако имате по-ново устройство, бързо натиснете бутона за увеличаване на звука, после за намаляне, след което задръжте натиснат „Power“ бутона. И в двата случая екранът ще стане черен, след което ще се появи логото на Apple. Сега можете да пуснете бутоните и вашият iPhone ще се включи както обикновено. 5. Актуализирайте iOS Винаги е добра идея да поддържате операционната си система актуална. Проверете дали използвате най-новата версия на iOS, като отворите Settings > General > Software Update. Това автоматично проверява дали софтуерът ви е актуализиран и ако не е, се препоръчва инсталиране. 6. Apple ID Трябва само да излезете и после да се логнете отново с вашето Apple ID. За да направите това, отворете Settings > Messages > Send & Receive и докоснете вашето ID. След това трябва да излезете, в резултат на това всички ваши данни, с изключение на телефонния номер, ще изчезнат. Отидете до „Use your Apple ID for iMessage“ и влезте отново. Това може да отнеме време. 7. Изтрийте съобщения Влезте в историята на разговора с този контакт с когото се опитвате да се свържете. Докоснете и задръжте последното си съобщение и го копирайте в Notes или Page, ако не искате да изгубите текста му. След това кликнете върху „More“ и изберете всички съобщения, които сте изпратили след появата на проблема. След това кликнете върху символа „Кошче“ в долния ляв ъгъл. 8. Нулирайте всички настройки Този метод решава и много други проблеми с iPhone. Това трябва да е последното нещо, което правите ако имате проблеми с iMessage и се опитвате да ги решите. Не се притеснявайте, това няма да изтрие данните ви. Отворете Settings > General > Reset > Reset All Settings. Възможно е да се наложи да влезете отново в своя Apple ID. Вижте най-добрите iOS приложения за управление на файлове