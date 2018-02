Вече ви информирахме, че Nokia са продали повече смартфони от HTC, Sony и Google през последните три месеца. Компанията вече работи над нова серия устройства с Аndroid, които да разширят допълнително пазарния им дял в индустрията. В интернет бяха публикувани снимки на два предстоящи модела, които се казват Nokia 7 Plus и Nokia 1. Toва ще бъдат следващите предложения на HMD Global в бюджетния клас. Изображенията разкриват дизайна на Nokia 7 Plus и Nokia 1, които ще работят с Android 7.1 Nougat. Много е вероятно смартфоните да бъдат актуализирани към Android 8.0 Oreo на по-късен етап от годината, тъй като HMD Global обещаха на потрeбителите, че ще представят максимално бързо софтуерни ъпдейтите на платформата. Nokia 7 Plus разполага със сензор за пръстов отпечатък, докато Nokia 1 има по-малък дисплей и класическия 3.5-милиметров аудио жак в горната част. Снимките показват, че задната камера е с един обектив и е допълнена от LED светкавица, предаде AndroidHeadlines. Nokia 1 Потребителите ще могат да избират между версии в тъмносин и червен цвят. Nokia 7 Plus е оборудван с двойна задна камера с обективи на Carl Zeiss и има дисплей със съотношение на страните от 18:9. Очква се смартфона да се захранва от Snapdragon 660 процесор и да е наличен в бял и черен цвят. Все още не знаем какви други технически характеристики ще ни предложат предстоящите смартфони на Nokia. В края на месеца започва MWC 2018, където можем да научим повече детайли за Nokia 1 и Nokia 7 Plus. Вижте Nokia и Huawei сключиха патентно споразумение в сферата на смартфоните