Мicrosoft вече потвърдиха, че ще поддържат Internet Explorer 11 през целия жизнен цикъл на Windows 10. Въпреки този ангажимент, обаче използването на браузъра може да не е оптималното решение за достъп до интернет. Много популярни онлайн платформи започнаха да спират да работят на Internet Explorer. По този начин вероятно ще изпитвате сериозни проблеми с оптималната производителност на IE 11. В официално изявление в своя блог пост Google също разкриха плановете си да сложат край на своите приложения Workplace за тази версия на уеб браузъра. Това ще се случи от 15 март, когато заглавията няма да са налични за потребителите. След тази дата Google Docs, Sheets и Slides няма да бъдат достъпни. Google не единствената компания, която възприе подобна стратегия. Основната причина са допълнителни усилия необходими за поддръжка, както и рисковете за сигурността, които крие Internet Explorer 11. Именно заради това Google подканват потребителите да преминат към по-модерни уеб браузъри. Най-добрият вариант е да обмислите транзиция към последните версии на Chrome FIrefox, Sarafi или Microsoft Edge. Само така може да продължите да работите с Google Workspace и да получавате ъпдейти, както досега. В следващите месеци други популярни приложения и услуги също ще спрат да бъдат налични за IE 11. Google започнаха да показват и банер, който информира потребителите за промените, които влизат в сила от 15 март. Сред заглавията, които няма как да използвате от Workspace портфолито влизат приложения като Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus. Засегнати ще бъдат и акаунтите в G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education и Nonprofits. В заключение ще отбележим, че това е още една причина да спрете да използвате Internet Explorer. Oще от Digital: Мicrosoft 365 спират поддръжката за Internet Explorer 11 на 17 август 2021г.