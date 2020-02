В наши дни компютрите са съкровищници на лична информация. Ето защо добра идея е да се научите как да проследявате какво правят другите на компютъра ви когато ви няма, особено когато тези хора се ровят там, където не им е работата.

От информацията на Make Use Of ще разберете как да проследявате нежелателна активност на компютъра си и да хващате шпионите. Ето 4 инструменти за проследяване на това, което другите правят на компютъра ви зад гърба ви.

1. Revealer Keylogger (безплатно, наличен е само 32-битов инсталатор)

Ако искате да знаете точно кои клавиши са били натиснати на клавиатурата ви имате нужда от keylogger. Keylogger са уникални програми, които наблюдават активността на клавиатурата и записват всичко, което сте въвели.

Докато кейлоггерите обикновено се използват за злонамерени цели, можете да ги използвате, за да заловите натрапниците на вашия компютър. Ако искате да се придържате към безплатни решения, Revealer Keylogger е добър избор. Програмата регистрира натисканията на клавишите, като регистрира точното време на натискане на клавиша и в какво приложение е била въведена буквата или знака.

Софтуерът може да бъде скрит от другите, така че те да нямат представа, че попадат в капана ви. Когато се върнете, натиснете Ctrl + Alt + F9 и проверете регистрационните файлове.

2. All In One Keylogger ($69.95, наличен е само 32-битов инсталатор)

Искате повече функции и опции? Една от по-добрите опции е програмата All In One Keylogger, която улавя натисканията на клавишите като всеки друг софтуер, но разполага и с разширени опции за филтриране и възможност за изпращане на регистрационни файлове до посочени имейл адреси, FTP сървъри или компютърни мрежи.

В допълнение, този софтуер може да прави скрийншоти и да записва звуци чрез микрофона. Можете да използвате тази опция безплатно в продължение на седем дни, но след това ще трябва да платите $ 69.95.

3. SpyAgent Spy Software ($ 69.95, наличен е само 32-битов инсталатор)

Софтуерът може да проследява компютърни дейности като натискане на клавиши, кликвания, използван софтуер, история на сърфиране и други. Когато стартирате за първи път софтуера, трябва да зададете парола. Когато искате да наблюдавате вашия компютър, кликнете върху бутона „Start Monitoring“ и въведете вашата парола.

Програмата SpyAgent ще започне да наблюдава активността на компютъра ви ако има такава без да се разкрива на натрапника. Но дори и той да усети, че е следен не може да направи нищо по въпроса, освен ако не знае вашата специална парола.

Когато се върнете, натискате специална клавишна комбинация, за да спрете програмата. SpyAgent ще ви даде подробности за всичко, което се е случило по време на сесията. Дори ще ви покаже периодични скрийншоти на монитора, за да можете да видите какво е ставало.

SpyAgent открива файлове, които се изтриват или създават в операционната система, така че можете да разберете дали някой е подправял вашите файлове.

Можете да изтеглите безплатната пробна версия на SpyAgent и да тествате програмата. Ако ви впечатли, можете да закупите софтуера за $ 69.95.

4. iSpy – Automatic Webcam Recording (налични са безплатни 32 и 64-битови версии)

Нека да кажем, че неоторизираното използване на компютъра ви е само началото на вашите проблеми. Ами ако се притеснявате и за това какво става около компютъра ви, как да постъпите? Програмите по-горе не могат да ви помогнат за това.



Имате нужда от iSpy. Този безплатен софтуер с отворен код може да проследява компютърната активност чрез вашата уеб камера. Той има функции за проследяване на движението и планиране, които ви позволяват да записвате само когато е необходимо.

Освен това има възможност за автоматично качване на записаното видео в мрежата, включително в YouTube. Това е удобно, защото позволява незабавно съхранение на видеото, като го предпазва от всеки опит за изтриване.

