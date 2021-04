Може да затворите вратите у дома си и да пуснете завесите, за да се скриете от любопитните очи на съседите и от всеки друг, който иска да наднича в дома ви, но напоследък това вече не е достатъчно за да се справите с проблема.

За съжаление, благодарение на технологиите, те могат да ‘минат‘ покрай вашите врати и завеси и да видят всичко, което се случва в дома ви. Не си мислете, че става въпрос за рентгеново зрение, термални камери или скенери. Не, нещата са много по-прости – може да бъдете следени от вашата уеб камера.

Може би си спомняте как преди няколко месеца зловещ сайт излъчваше поточни видеа от 73 хиляди свързани с интернет домашни камери за сигурност разположени по целия свят. Много от потребителите си мислят, че видео потокът е защитен от домашната им мрежа, но това се оказва невярно твърдение.

Камери за наблюдение свързани към интернет

Свързаните с интернет охранителни камери и монитори за бебета са често срещана гледка в много къщи по редица причини. Те са лесни за инсталиране и конфигуриране, защото се свързват към Wi-Fi мрежа. Освен това те предлагат чудесен начин за наблюдение на деца, възрастни хора и имоти. Разбира се, не на последно място тези камери не са никак скъпи.

Въпреки това, много хора не следват указанията за употреба и не променят потребителското име и паролата, които са по подразбиране. Това е проблем, тъй като хакерите знаят информацията, която е по подразбиране за достъп до всяка една технологична джаджа на пазара. Като съвет запомнете, че винаги при инсталирането на нова джаджа, трябва да променяте информацията по подразбиране.

Уеб камери на компютрите

Добре известно е, че след като хакерите получат достъп до вашия компютър, те могат да инсталират програми, които да включват вашата уеб камера, без да се задейства светлинен сигнал. Ето защо трябва да покривате или изключвайте камерата, когато не я използвате. За съжаление обаче, това все още дава на хакерите пълен достъп до вашия компютър.

Те могат да претърсват вашия имейл акаунт, историята на браузъра и паролите, документите ви и всичко друго, което си поискат. За да получат достъп до вашия компютър, хакерите използват инструмент за отдалечен достъп или RAT. За щастие, RAT се нуждаят от вашето разрешение, за да споделите с някого достъпа до компютъра от разстояние.

Никой не може просто да така да поеме контрола над компютъра ви. Това означава, че хакерите ще се опитат да ви подмамят за да ги оставите в компютъра си. Това обикновено става чрез фалшиви прикачени файлове в имейл, злонамерени линкове, троянски коне, известия за фалшива техническа поддръжка, и така нататък. Добре е да знаете също така, че Windows има вграден RAT. За да изключите функцията Remote Assistance в Windows, отидете на Start>>Control Panel.

В полето за търсене в горния десен ъгъл, изпишете ‘remote’ и кликнете върху линка ‘Allow remote access to your computer’". Махнете отметката до опцията ‘Allow Remote Assistance connections to this computer’ и кликнете върху ‘OK’.

Камери на таблети и смартфони

Таблетите и смартфоните също имат камери, които хакерите могат да използват за да ни наблюдават незаконно. Вече се знае за съществуването на приложения, които могат да записват в реално време аудио и да крадат снимки и видео, които сте направили със смартфона или таблета си.