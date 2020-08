Мicrosoft актуализират операционната система два пъти в годината, като следващият ъпдейт е планиран за октомври. Докато очакваме това да се случи, обаче разбираме за неочавквани проблеми в работата на компютрите. Оказва се, че е възникнал проблем с Windows 10 May 2020 Update и голям брой потребители са изложени на сериозни рисков за сигурността на поверителните си данни. Последният голям ъпдейт на платформата, с която работят стотици милиони устройства по цял свят включва софтуерен недостатък, който създава объркване с паролите използвани от съответната мащина. Ситуацията е доста неприятна, тъй като много хора се оплакват онлайн, че след актуализацията на Windows 10 възниква проблем със запазените пароли на компютрите. Въпросният бъг не позволява на операционната система да "забрави" съхраняваните пароли в уеб браузърите, приложенията и VPN услугите, което може да създаде огромни неприятности на засегнатите от тази неприятна уязвимост на Windows 10 May 2020 Update, информира TechRadar. Самият проблем е свързан с Windows Credential Manager или централния хъб на платформата, в който се пазят данни за всички логини. Това важи за потребителските имена и мрежовите настройки на съответното устройство. На практика Windows Credential Manager функционира като мениджър за управление на пароли. Крайният резултат е, че много хора не могат да отворят своите акаунти в приложенията, които освен това автоматично излизат от активните профили в интернет. Този бъг в Windows 10 May 2020 Update обхваща разнообразие от заглавия като Outlook, OneDrive, Adobe Acrobat и др. Някои потребители твърдят, че всеки път, когато заредят нов PDF файл са подканени да въвеждат своите потребителски имена и пароли. Едно от потенциалните решения е да изберете опцията "Sign-in with a local account instead". Moжете да я стартирате с въвеждането на "your info" в търсачката на Windows и избора на "your account info" от изскачащия панел. След като изберете локалния логин трябва да рестартирате и и да влезете с Microsoft акаунт. Още от Digital: Windows 10 вече може да се преинсталира от облака